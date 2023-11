Bozidar & Stanica sind 70 Jahre verheiratet

Iza Bozidara und Stanice Antic aus Nis feiern ihr 70-jähriges Ehejubiläum. Mit über 90 Jahren sind sie immer noch vital und genießen die Gesellschaft ihrer Familie. Ihre Geschichte ist eine von Toleranz, Respekt und unermesslicher Liebe zur Familie – die Schlüssel zu ihrer langlebigen Ehe.

Iza Bozidara und Stanice Antic, beide 1931 geboren, kennen sich seit der ersten Klasse der Grundschule. Sie heirateten 1953 in Orlan bei Podujevo und lebten mehr als 40 Jahre in Pristina. Trotz der Schwierigkeiten, die sie durchlebt haben, einschließlich des Krieges, der sie von ihren Jugendfotos trennte, haben sie sich immer verstanden. „Toleranz und Respekt, das ist meiner Meinung nach das Wichtigste für so viele Jahre“, sagt Stanica Antic.

Bozidars Rückblick auf die Ehe

Ihr Ehemann Bozidar erinnert sich an die Höhen und Tiefen ihrer Ehe: „Es gab schöne Zeiten, manchmal war es schlecht, je nachdem. Wir haben all das durchgemacht.“ Das Paar hat drei Töchter und einen Sohn, fünf Enkel und sechs Urenkel. Ihre Wohnung in Nis ist zu klein, um alle aufzunehmen, aber das hindert sie nicht daran, ihre Familie zu genießen.

(Foto: Printscreen)

Bescheidenheit und Verständnis nach Stana

Ihre Tochter Stana erzählt: „Ich denke, was sie am Leben gehalten hat, ist, dass sie bescheiden waren und mit dem zufrieden waren, was sie hatten. Als sie heirateten, sagten sie, es gab Armut und es war hart, aber sie hielten durch, weil sie sich immer verstanden haben.“ Enkel Milos teilt seine Sicht auf die Liebe seiner Großeltern: „Für mich ist der Schlüssel Respekt und Toleranz und diese unermessliche Liebe zur Familie, zur Frau, mit der man sein Leben verbringt, und zu den Kindern.

Familie im Mittelpunkt von Stanicas und Bozidars Leben

Für Stanica und Bozidar ist ihre Familie ihr größter Erfolg. Das ist das größte Vermögen. Ich komme aus einer großen Familie. Sie haben zugehört, sind zur Schule gegangen, was sie begonnen haben, haben sie beendet“, erklärt Stanica. Bozidar fügt hinzu: „Wir fühlen uns gut dabei, die Kinder sind groß, die Enkel sind groß, die Urenkel… Was willst du mehr?“

Trotz ihres hohen Alters sind Stanica und Bozidar immer noch interessiert an allem, was in ihrer Familie passiert. Sie interessieren sich auch für Politik und lieben es, die Spiele von Novak Djokovic zu sehen.