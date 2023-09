Brautpaar lässt Gäste Hochzeitskosten tragen

Eine Hochzeit in Großbritannien sorgt für Aufsehen und Kritik im Internet. Das Brautpaar verlangte von seinen Gästen mehr als 2.000 Euro Eintritt und zusätzlich 200 Euro Trinkgeld, während sie selbst nichts für ihre eigene Hochzeit zahlten. Überraschenderweise waren Essen und Getränke nicht im Preis inbegriffen.

Die Hochzeit des britischen Paares Sophie und Jeff hat für Verwirrung und Kritik gesorgt, nachdem sie von ihren Hochzeitsgästen fast 2.000 Pfund (2.300 Euro) für die Teilnahme an der Feier verlangten. Überraschenderweise waren Essen und Getränke nicht im Preis inbegriffen. Die Einladung enthielt einen Link zur Zahlung. Laut britischen Medien erhielten die Gäste vor der Hochzeit eine E-Mail, in der ihnen für die Bestätigung ihrer Teilnahme an der Hochzeit gedankt wurde. Der Zahlungslink am Ende der E-Mail führte zu einer Website, auf der fast 2.000 Pfund für die Teilnahme an der Hochzeitsfeier verlangt wurden.

Ein Gast namens Jack ging zunächst davon aus, dass es sich dabei um einen Beitrag zur Flitterwochen des Paares handeln würde. Erst später stellte er fest, dass die Zahlung tatsächlich für die Teilnahme an der Hochzeitsfeier bestimmt war. Die Gäste gaben ihre gesamten Ersparnisse aus, um an der Hochzeit teilnehmen zu können. Britische Medien berichten, dass Jack beschloss, all seine Ersparnisse für die Hochzeitsgebühr zu verwenden, in der Annahme, er könne dies durch den Konsum von kostenlosen Getränken an der Bar ausgleichen. Seine Pläne wurden jedoch durchkreuzt, als er erfuhr, dass Essen und Getränke extra berechnet wurden.

Darüber hinaus wurden die Gäste gebeten, zusätzlich 200 Pfund (etwa 231 Euro) als „Trinkgeld für den Veranstaltungsort“ zu zahlen, obwohl dies in Großbritannien nicht üblich ist. Das Brautpaar übertrug die Kosten vollständig auf die Gäste. Ein Freund von Jack enthüllte auf Reddit, dass Jack aufgrund der hohen Hochzeitskosten gezwungen war, über die Höhe des Trinkgeldes zu verhandeln. Nach der Hochzeit stellte Jack fest, dass die Kosten für den Veranstaltungsort unter den Gästen aufgeteilt wurden, was bedeutet, dass das Brautpaar im Grunde eine kostenlose Hochzeit hatte.

Wie die Medien berichten, übertrug das Brautpaar nicht nur die hohen Hochzeitskosten auf ihre Gäste, sondern berechnete ihnen auch zusätzliche Kosten. Dieses Verhalten der Frischvermählten stieß im Internet auf scharfe Kritik.