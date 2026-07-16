Ceca ist Oma: Tochter Anastasija überrascht mit Baby-News!

Neun Monate lang hielten sie ihr Geheimnis – jetzt ist die kleine Familie um ein Mitglied gewachsen.

Nachwuchs für Anastasija Raznatovic und Nemanja Gudelj: Die Tochter von Ceca und der serbische Fußballprofi sind seit Kurzem stolze Eltern eines kleinen Jungen. Die Geburt fand in Spanien statt, wo das Paar seit Jahren seinen gemeinsamen Lebensmittelpunkt hat – Gudelj spielt beim FC Sevilla. Mutter und Kind sind wohlauf, die Entbindung verlief komplikationslos.

Dass Anastasija überhaupt schwanger war, hatte das Paar neun Monate lang konsequent für sich behalten – eine bemerkenswerte Leistung angesichts des öffentlichen Interesses, das beiden entgegengebracht wird. Zur Feier des Nachwuchses reisten Familienmitglieder beider Seiten eigens nach Sevilla, um den kleinen Neuankömmling willkommen zu heißen.

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Stille Hochzeit

Der Wunsch nach einem Kind begleitete die beiden schon länger – nun hat er sich erfüllt. Geheiratet hatten Anastasija und Nemanja im Sommer 2023, zunächst kirchlich im Kloster Rajinovac in Grocka, am 23. August, im engsten Familien- und Trauzeugenkreis. Auch diese Zeremonie blieb der Öffentlichkeit verborgen.

Das Kloster hat für die Familie Raznatovic eine besondere Bedeutung: Ceca war dort einst Patin beim Klosterfest, und die Familie übernahm auch die Gastgeberrolle beim Fest Mala Gospojina (Mariä Geburt). Die standesamtliche Trauung folgte knapp ein Jahr später, am 28. Mai 2024, in der Raznatovic-Villa in Belgrad-Dedinje – diskret, ohne großes Aufsehen, im Beisein einer Standesbeamtin. Auch die Frage nach dem Nachnamen war rasch geklärt: Nemanja Gudelj bestätigte kurz nach der Hochzeit, dass seine Frau fortan den Namen Gudelj trägt.

Dienstag als Omen

Geheiratet haben die beiden übrigens an einem Dienstag – ein Detail, das in serbischer Volksüberlieferung durchaus Gewicht hat. Der Dienstag gilt als Tag der Gesundheit, was manchen als gutes Omen erscheint.

Anastasija ist 28 Jahre alt, ihr Mann sieben Jahre älter.