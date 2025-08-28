Chaos nach Wasserrohrbruch: Wiener Westausfahrt gesperrt

Ein Wasserrohrbruch führte am Donnerstagmorgen zur vorübergehenden Sperrung der Westausfahrt in Wien-Penzing. Die Berufsfeuerwehr Wien meldete, dass der Abschnitt zwischen Guldengasse und Hochsatzengasse betroffen war, nachdem Wasser die Fahrbahn unterspült hatte. Mittlerweile ist die Schadensbehebung abgeschlossen.

Verkehrschaos im Frühverkehr

Die Sperrung führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Der betroffene Abschnitt war vollständig unpassierbar, weshalb der Verkehr großräumig umgeleitet werden musste. Die Feuerwehr war ab etwa 7.30 Uhr im Einsatz, um gemeinsam mit den Technikern von Wiener Wasser die Schäden zu beheben.

Einsatzkräfte vor Ort

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter von Wiener Wasser vor Ort, um die Ausfahrt wieder funktionsfähig zu machen. Die Reparaturarbeiten konnten bereits am Vormittag abgeschlossen werden, sodass die Westausfahrt noch im Laufe des Tages wieder für den Verkehr freigegeben wurde.

