Stau-Chaos droht: Hier steht ihr garantiert!

Reisewelle trifft auf Sportevents: Österreichs Straßen stehen vor einem Verkehrschaos. Staus an Grenzen, Tunnels und Mautstellen sind nur der Anfang des Wochenendes.

An den Grenzen zu Deutschland sowie vor dem Karawankentunnel, bei Spielfeld und Nickelsdorf in Richtung Österreich müssen Reisende mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Besonders die Tauern Autobahn (A10) wird wieder zum Nadelöhr, vor allem an Tunnel- und Mautstellen. Die Generalsanierung der Tunnelkette Werfen sorgt trotz der seit Ferienbeginn wieder zweispurig befahrbaren Strecke für temporäre Fahrspurverengungen und längere Wartezeiten.

Auch auf der Brennerautobahn (A13), der Pyhrnautobahn (A9) und der Westautobahn (A1) ist mit dichtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Luegbrücke auf der A13 bleibt ein kritischer Punkt – sie wird aus Sicherheitsgründen meist einspurig geführt, nur an verkehrsreichen Tagen wie dem Ferienende werden temporär beide Spuren geöffnet. Trotzdem sind erhebliche Wartezeiten vor der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich unvermeidlich. Zusätzlich sorgen diverse Großveranstaltungen regional für Behinderungen bei den Zu- und Abfahrten.

Sportliche Straßensperren

Der Sonntag (31.8.) bringt mehrere verkehrsrelevante Events mit sich. Der Ötztaler Radmarathon führt zu temporären Straßensperren auf der Route Sölden – Oetz – Kühtai – Kematen in Tirol – Völs – Innsbruck – Sonnenburgerhof – Schönberg im Stubaital – Matrei am Brenner – Steinach am Brenner – Gries am Brenner – Brenner – Sterzing – Jaufenpass – St. Leonhard in Passeier – Timmelsjoch (Alpenpass) – Sölden.

Beim Ironman Zell am See-Kaprun werden unter anderem die Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bruck an der Großglocknerstraße und Lend sowie die Hochkönig Straße (B164) zwischen Dienten am Hochkönig und Saalfelden am Steinernen Meer zeitweise gesperrt. Die Veranstaltung „Kärnten Läuft“ bedingt zahlreiche Sperrungen rund um den Wörthersee, darunter der Autobahnanschluss Velden-Ost der Süd Autobahn (A2).

Messe-Verkehr Tulln

Zwischen Klagenfurt am Wörthersee und Velden am Wörthersee sind ebenfalls umfangreiche Umleitungen eingerichtet. Vom 28. August bis zum 1. September 2025 lockt die Gartenbaumesse Tulln an der Donau zahlreiche Besucher auf das dortige Messegelände. Auf den Zufahrtsstrecken, insbesondere der Tullner Straße (B19), muss mit temporären Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.