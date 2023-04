ChatGpt: Die Balkanerin hinter dem Erfolg

Mira Murati (34) ist eine wahre Stern des Forschungslabors für künstliche Intelligenz OpenAI. Sie ist einer der führenden technologischen Köpfe bei diesem Start-up, das hinter ChatGPT steht.

Geboren in Albanien, jedoch gibt es im Internet Informationen, dass sie indischer Herkunft ist. Ihre Karriere begann in der Welt der Investmentbanken. Sie ist ein Veteran bei Tesla, wo sie für die Entwicklung des Model X verantwortlich war, und ist seit 2018 bei OpenAI. Während die Welt darüber staunt, was künstliche Intelligenz kann und über die Vor- und Nachteile diskutiert, konzentriert sich Mira und ihr Team auf die Verbesserung der OpenAI-Produkte. Schließlich hängen Milliarden von Dollar vom Erfolg ihrer Technologie ab, die in Silicon Valley nach dem iPhone die bedeutendste sein könnte.



Die Verbesserung der AI-Technologie wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. In der Zwischenzeit gibt es ein paar Dinge, die man über Mira Murati wissen sollte.

Ihr Interesse an künstlicher Intelligenz begann bereits 2013, als sie zu Tesla kam. Zu dieser Zeit entwickelte das Unternehmen frühe Versionen des Autopiloten, seiner AI-gestützten Fahrerassistenzsoftware, und arbeitete an AI-Robotern für Fabriken. Dies führte Mira dazu, andere Anwendungen in der realen Welt zu betrachten.



Sie wechselte 2016 zu Leap Motion und hoffte, die Interaktion mit dem Computer so intuitiv wie das Spielen mit einem Ball zu gestalten, aber bald erkannte sie, dass VR-basierte Technologie noch lange nicht bereit für das Massenpublikum war.

Während Murati über ihren nächsten Schritt nachdachte, kam sie zu dem Schluss, dass der „massive Fortschritt in der Technologie“ eine Rolle bei der Lösung der größten globalen Herausforderungen spielen muss. Dies führte zu ihrem Beitritt zu OpenAI im Jahr 2018 und ihrer Überwachung der Einführung von Dall-E und ChatGPT.



Während Google seine Forschung in künstlicher Intelligenz größtenteils geheim hielt, ist OpenAI weit verbreitet. Murati glaubt, dass das Zurückhalten von Laborinformationen nur zu noch größeren Schocks in der Öffentlichkeit führen würde und dass die Öffentlichkeit in das Gespräch über die Wirkung von AI einbezogen werden sollte.



Über Mira ist privat nicht viel bekannt. Sie hat nur verraten, dass sie das Lied Paranoid Android von Radiohead, das Buch Duineser Elegien von Rainer Maria Rilke und den Film 2001: Odyssee im Weltraum mag.