Chris Martin, der Leadsänger der weltweit bekannten Band Coldplay, hat in einem Interview mit Apple Music 1 bekannt gegeben, dass die Gruppe nach der Veröffentlichung ihres zwölften Albums keine neue Musik mehr herausbringen wird. Diese Nachricht trifft Fans auf der ganzen Welt ins Herz.

Martin, inzwischen 47 Jahre alt, erklärte unmissverständlich: „Wir werden nur zwölf richtige Alben machen, und das meine ich ernst. Ja, ich verspreche es.“ Mit dieser klaren Aussage bestätigt der Coldplay-Frontmann die endgültigen Pläne der Band.

Am kommenden Freitag wird Coldplays zehntes Studioalbum mit dem Titel „Moon Music“ veröffentlicht. Dies bedeutet, dass noch zwei weitere Alben in der Pipeline sind, bevor die Band ihre musikalische Reise offiziell abschließen wird.

Lesen Sie auch: Coldplay-Konzerte in Wien: Islamisten-Szene auffällig ruhigTrotz ruhiger Bedrohungslage wird das Coldplay-Konzert in Wien unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.

Coldplay-Konzerte in Wien: Islamisten-Szene auffällig ruhigTrotz ruhiger Bedrohungslage wird das Coldplay-Konzert in Wien unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Finanzpolizei: Schwarzarbeit bei Coldplay-Konzert aufgeflogenBei den Coldplay-Konzerten in Wien führte die Finanzpolizei Kontrollen durch und deckte mehrere Verstöße auf.

Finanzpolizei: Schwarzarbeit bei Coldplay-Konzert aufgeflogenBei den Coldplay-Konzerten in Wien führte die Finanzpolizei Kontrollen durch und deckte mehrere Verstöße auf. Achtung: Diese Autoreifen sind ab morgen verbotenAb Oktober 2024 gelten in Deutschland neue Vorschriften für Winterreifen. Autofahrer sollten ihre Reifen überprüfen.

Schwerer Abschied

Für die treuen Anhänger der britischen Band dürfte diese Nachricht besonders schmerzhaft sein. Coldplay, die seit ihrer Gründung im Jahr 1996 zu einer der einflussreichsten Bands des 21. Jahrhunderts aufgestiegen ist, hat mit Hits wie „Yellow“ und „Viva La Vida“ Musikgeschichte geschrieben.