Prozess-Vorbereitung: Sean „Diddy“ Combs unter Beschuss (VIDEO)

Seit fast zwei Wochen befindet sich der bekannte US-Rapper Sean „Diddy“ Combs (54) in Untersuchungshaft. Statt in seinen luxuriösen Villen in Florida und Kalifornien verbringt er seine Zeit nun im berüchtigten Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Mitte September wurde er in einem New Yorker Luxushotel von der Polizei festgenommen und im Anschluss wegen Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiteren Straftaten angeklagt. Doch die Liste der Anschuldigungen gegen ihn wird immer länger.

Eine neue Welle von Klagen

Am vergangenen Freitag reichte eine Frau aus Florida in New York eine Zivilklage gegen Combs ein. Laut Berichten amerikanischer Medien wirft sie ihm vor, sie über mehrere Jahre hinweg sexuell missbraucht zu haben. Die Klage beschreibt, dass sie unter Drogen gesetzt und zu nicht einvernehmlichen Handlungen gezwungen worden sei. Zudem sollen diese sexuellen Begegnungen ohne ihre Zustimmung gefilmt worden sein.

Dies ist bereits die zweite Klage innerhalb weniger Tage. Zuvor hatte eine Frau in New York schwere Vorwürfe gegen Combs und einen seiner Mitarbeiter erhoben. Diese umfassen Vergewaltigung, erzwungenen Oralsex sowie die Erstellung und Verbreitung von pornografischem Material. Die damals 25-jährige Frau behauptet, 2001 unter einem Vorwand in Combs‘ Studio gelockt, dort unter Drogen gesetzt und brutal missbraucht worden zu sein.

Ein Anwaltsteam in Houston, Texas, das über 50 Frauen und Männer vertritt, stellte weitere Klagen in Aussicht. „Wir erwarten, dass sich noch mehr Opfer melden werden“, erklärte Anwalt Tony Buzbee in einer Mitteilung. Seine Mandanten hätten „herzzerreißende“ Geschichten über Erlebnisse in Hotels, Privathäusern und während Combs‘ berüchtigter „Freak Off“-Partys zu erzählen. Weitere Details sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Reaktionen und Zukunftsperspektiven

Sean Combs ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Musikwelt und hat viele Karrieren gefördert, darunter Usher und Justin Bieber, durch sein Label Bad Boy Records. Zu seinen legendären Partys erschienen regelmäßig Stars aus dem Showgeschäft wie Jay Z, Bruce Willis, Will Smith und Leonardo DiCaprio.

Nach der Anklage gegen Combs sind nun schockierende Bilder von seinen Partys in der Boulevardpresse aufgetaucht, auf denen nackte Frauen als Dekorationsobjekte auf Buffets zu sehen sind. Anwalt Neama Rahmani äußerte gegenüber der „Los Angeles Times“ die Vermutung, dass prominente Gäste möglicherweise als Zeugen oder sogar Mitangeklagte in einem möglichen Verfahren geladen werden könnten.

Tatsächlich werden die Stimmen gegen Diddy über die Jahre immer lauter. Bis zum Vorjahr wurden viele direkte und offene Anschuldigungen von Stars aber auch Ex-Kollegen entweder unter den Tisch gekehrt oder überhört. Der Comedian Katt Williams gab Anfang des Jahres ein Interview, indem er genau diese „Freak Offs“ ansprach: „Wenn Diddy dich zum Party machen einlädt, MUSST du NEIN sagen!“

50 Cent plant Netflix-Doku über Diddy

Rapper 50 Cent, mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson, hat die Vorwürfe gegen Combs als „verstörend“ bezeichnet. Jackson plant als Produzent einer Doku-Serie, die Vorfälle aufzuarbeiten. Netflix hat bereits angekündigt, die Serie zu zeigen. In einer gemeinsamen Mitteilung sagte Jackson zusammen mit Regisseurin Alexandria Stapleton, dass die Geschichte komplex sei und weit mehr umfasse als die aktuellen Schlagzeilen.

Zivilklage wegen Vergewaltigung, Missbrauchs und Körperverletzung

Noch im vergangenen September wurde Combs bei den MTV Video Music Awards als „Global Icon“ gefeiert. Wenige Wochen später erhob seine Ex-Freundin Cassie eine Zivilklage wegen Vergewaltigung, Missbrauchs und Körperverletzung, die in einem Vergleich endete. Im Mai dieses Jahres tauchte ein Überwachungsvideo aus dem Jahr 2016 auf, das zeigt, wie Combs Cassie misshandelt. In einem Instagram-Post gestand Combs, dass sein Verhalten in diesem Video „unentschuldbar“ sei und erklärte, dass er sich seitdem in Therapie und Entziehungskur begebe.

Ein konkreter Prozessbeginn steht noch nicht fest. Der New Yorker Staatsanwalt Damian Williams teilte mit, dass bereits zahlreiche Zeugen und Opfer befragt sowie Beweismaterial gesichert wurde. Die Ermittlungen dauern jedoch noch an. Combs’ Anwalt Marc Agnifilo erklärte, dass sein Mandant darauf brenne, vor Gericht seine Unschuld zu beweisen und seine Geschichte zu erzählen.