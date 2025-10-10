Cijeli svijet pjeva za našeg Halida: Beč se okuplja u čast legende

Muzička legenda Halid Bešlić preminula je, a tuga zbog njegovog odlaska širi se daleko izvan granica Balkana. Poznati glumac Enis Bešlagić uputio je svjetski poziv da se ljudi širom svijeta okupe i zajednički zapjevaju Halidove pjesme – u znak zahvalnosti i sjećanja na njegovu muziku i ljudskost.

Naravno, ni Beč neće izostati. U nedjelju u 17 sati na Maria-Theresien-Platzu u 1. bečkom okrugu održat će se okupljanje posvećeno Halidu Bešliću. Organizatori događaja su Selma Čović i Edin Delalić, koji pozivaju sve ljude da se ujedine, otvore srca i zajedno pošalju poruku ljubavi i zahvalnosti. Lokacija je trebala biti na Heldenplatzu, ali sad se promjenila i biće na Maria-Theresien-Platzu.

(FOTO: Instagram/@beslagicenis_jedini_pravi

Plakati & poruke podrške

Na početku će biti održan kratak govor na našem i njemačkom jeziku, nakon čega slijedi minut šutnje. Potom će na bini uz live bend okupljeni pjevati najveće i najljepše hitove Halida Bešlića – u trajanju od jednog do dva sata. Plakati i poruke podrške su dobrodošli, kao simbol zajedništva i poštovanja prema legendi.

Selma Čović, bliska prijateljica muzičke legende, ističe koliko joj znači što upravo u Beču ima priliku da sprovede ovaj poziv: „Halid je povezivao ljude širom svijeta. Čim počnem pričati o njemu, obuzme me jeza. Njegova posljednja želja se ispunila – ljudi ga pamte kao dobrog čovjeka, a ne samo kao pjevača. On je naš Halid. Ovako iskrenu tugu narod nije osjetio još od smrti predsjednika Josipa Broza Tita.“

HARD FACTS

Kad? Nedjelja, 12.Oktobar 2025

Gdje? Maria-Theresien-Platz, 1. Bezirk

„Zajedno ćemo pjevati i pokazati koliko je Halid dotakao naše živote“, poručuju organizatori. Događaj je otvoren za sve koji žele odati počast Halidu Bešliću i kroz muziku podijeliti emociju i zahvalnost.