Coca Cola Light vs. Zero: Das ist der große Unterschied!

Es gibt zwei kohlensäurehaltige Getränke, die auf den ersten Blick identisch erscheinen, aber bei genauerem Hinsehen eine Welt voller Unterschiede offenbaren: Coca-Cola Light und Coca-Cola Zero. Beide sind zuckerfrei und kalorienarm, aber ihre Geschmacksprofile und Inhaltsstoffe variieren überraschend. Doch welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden?

Die Geschichte der zuckerfreien Coca-Cola begann 1983 mit der Einführung der Light-Version, bekannt als „Diet Coke“, in den USA. Das Ziel war klar: Der klassische Coca-Cola-Geschmack, aber ohne die Kalorien. Fast zwei Jahrzehnte später, im Jahr 2005, wurde Coca-Cola Zero eingeführt, mit dem Versprechen, noch näher an den Geschmack der Original-Coca-Cola heranzukommen.

Die Unterschiede zwischen den beiden Getränken liegen in den Details ihrer Zusammensetzung. Beide verwenden Süßstoffe anstelle von Zucker, aber die Art und Menge der verwendeten Süßstoffe unterscheiden sich. Beide enthalten Natriumcyclamat, Aspartam und Acesulfam K, jedoch in unterschiedlichen Mengen. Darüber hinaus verwendet Coca-Cola Light Zitronensäure, während Zero Natriumcitrate, die Salze der Zitronensäure, verwendet. Auch der Salz- und Koffeingehalt variiert: Zero enthält etwas mehr Salz, Light hingegen etwas mehr Koffein.

unterschiedlicher Geschmack

Geschmacklich unterscheiden sich die beiden Getränke ebenfalls. Die Light-Version soll einen leichteren, zitronigeren Geschmack haben, während die Zero-Version versucht, dem Geschmack der zuckerhaltigen Coca-Cola so nahe wie möglich zu kommen. Aber Geschmack ist bekanntlich subjektiv, und um herauszufinden, welches Getränk dir besser schmeckt, müsstest du sie selbst probieren.

Obwohl beide Getränke zuckerfrei und nahezu kalorienfrei sind, sollten sie dennoch in Maßen konsumiert werden. Sie können das Verlangen nach süßen Lebensmitteln steigern und den Appetit anregen, was zu Heißhungerattacken führen kann. Darüber hinaus sind die verwendeten Süßstoffe umstritten.

Zu guter Letzt sollte auch die Umweltverträglichkeit des Unternehmens berücksichtigt werden. Coca-Cola ist bekannt für die enormen Mengen an produziertem Plastikmüll, der die Umwelt verschmutzt. Eine umweltfreundlichere Alternative wäre es, lokale Anbieter zu unterstützen, die ihre Getränke in Glasflaschen anbieten.

Es lässt sich sagen, dass Coca-Cola Light und Zero zwar ähnlich erscheinen, aber in ihrer Zusammensetzung und ihrem Geschmack durchaus Unterschiede aufweisen. Welches der beiden Getränke du bevorzugst, hängt letztendlich von deinem persönlichen Geschmack ab. Dennoch sollte der Konsum beider Getränke in Maßen erfolgen, und die Umweltverträglichkeit des Unternehmens sollte nicht außer Acht gelassen werden.