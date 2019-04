„Dali’s Mentor Talk“: Wie es ihm gelingt die Stars vor seine Linse zu bekommen! (VIDEO)

Schrill, besonders, anders: Der 12. Diversity Ball presented by T-Mobile versteht es wie kein anderer die Buntheit unserer Gesellschaft einen Abend zu einem Spektakel der Lebensfreude und des Miteinanders zu machen. Auf diesem roten Teppich ist jeder ein Star – ob in High Heels oder Rollstuhl. www.diversityball.at

Der vielfältigste Ball des Jahres

Am 4. Mai 2019 verwandelt der Diversity Ball den Kursalon Wien in einen märchenhaften Ort gelebter Vielfalt, wo das Zusammentreffen klassischer Wiener Balltradition und moderner Partykultur zu einem rauschenden Fest gelebter Lebensfreude wird.

Das Motto lautet „MASKERADE“ und der Ball lädt all seine Gäste ein mit ihren schönsten Masken zu kommen, um dann um Mitternacht zu zeigen, wie sie hinter der Maske sind: außergewöhnlich und vielfältig. Sei eine Königin, eine Prinzessin oder ein Joker! Sei du selbst! Lasse dich von einer fulminanten Eröffnungsshow begeistern und genieße den Zauber des Miteinanders beim Tanzen im Ballroom, beim Chillen im Jazz Room, bei Cocktails auf dem Queens Balcony, beim Party machen im Jokers PowerHouse, oder beim Entspannen auf der Kings Terrace.

Alles ist erlaubt und jeder ist willkommen, ohne Frage nach Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Behinderung, Herkunft oder Religion. So ist es auch mit dem Dresscode: ob in Latexrobe oder Ballkleid, sei wer du sein willst und zelebriere deine Einzigartigkeit, am besten mit einer Maske!

Nicht überall auf der Welt ist es möglich man selbst zu sein, darum feiern wir diese Freiheit mit bunten Specials und Aktionen unter unserem Hashtag #EXPRESSYOURSELF19.

Barrierefreiheit

Feste feiern ist für viele Menschen mit Behinderung keine Selbstverständlichkeit, darum ist der Diversity Ball barrierefrei wie kein anderes Event. Maximale Rollstuhlzugänglichkeit, Getränkekarten in Brailledruck, Moderation in Gebärdensprache. Außerdem unterstützen Communication Angels Gehörlose und Hörende bei der Unterhaltung, unbeschwert und verbindend. Gäste, die Singles oder deren Partner_innen Tanzmuffel sind, können gemeinsam mit unseren PickUp-Tänzerinnen über das Tanzparkett schweben und dabei die wahnsinnige Lebensfreude verspüren. „Der Diversity Ball schafft es, Welten zu verbinden und die Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Alles darf sein, alles ist möglich.“, kann Monika Haider, Ballmutter und Geschäftsführerin von equalizent, Österreichs führendem Institut für Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Gebärdensprache und Diversity Management, die Ballnacht kaum mehr erwarten.

„Die Vielfalt der Gesellschaft spiegelt sich in unseren Millionen Kunden wie in unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wider. T-Mobile unterstützt seit Jahren Projekte, die ein tolerantes Miteinander fördern. Wir sind stolz darauf, dass wir auch dieses Jahr Hauptsponsor des Diversity Balls sind. Der Diversity Ball zeigt auf wunderbare Weise, wie vielfältig wir Menschen sind, indem er sie in einer rauschenden Ballnacht zusammenführt“, sagt Andreas Bierwirth, CEO T-Mobile Austria.

Tickets gibt es online unter www.diversityball.at/tickets/.

Was: 12. Diversity Ball presented by T-Mobile

Wann: 04. Mai 2019, 20:00 Uhr

Wo: Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Tickets: 59 € Ticket Standard, 49 € Ticket Ermäßigt und weitere Kategorien im Ticketshop