Das ist der neue Fahrplan der ÖBB!

Österreichs Schienenverkehr steht vor einem Quantensprung: Die Koralmbahn verkürzt ab Dezember 2025 die Fahrt zwischen Graz und Klagenfurt auf nur 41 Minuten.

Mit der Koralmbahn beginnt am 14. Dezember 2025 eine neue Ära im österreichischen Schienenverkehr. Die Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt wird auf nur 41 Minuten verkürzt. Der Ausbau der Südstrecke bringt eine deutliche Angebotserweiterung: Täglich werden 33 Züge zwischen Wien und Graz, 29 Verbindungen von Graz nach Klagenfurt sowie 26 Direktzüge von Wien nach Klagenfurt verkehren.

Das Herzstück der neuen Bahnverbindung bildet der 33 Kilometer lange Koralmtunnel, der als Teil der 130 Kilometer langen, zweigleisigen Hochleistungsstrecke fungiert. Insgesamt wurden 23 neue Bahnhöfe und Haltestellen sowie über 100 Brücken und Unterführungen errichtet, was die Infrastruktur im Süden Österreichs grundlegend modernisiert.

Reisende profitieren zudem von schnelleren Verbindungen nach Italien, etwa nach Triest oder Venedig. Zusätzlich stehen sieben AIRail-Züge zwischen Kärnten und dem Flughafen Wien zur Verfügung. Die Fahrzeitverkürzungen sind beachtlich: Von Wien nach Klagenfurt dauert die Reise künftig nur noch 3:10 Stunden statt bisher 3:55 Stunden, nach Venedig 7:10 Stunden und nach Triest 6:38 Stunden ab Wien.

Historischer Meilenstein

Bundesminister Peter Hanke bezeichnet das Projekt als historischen Meilenstein: „Die Koralmbahn bringt Regionen näher zusammer und macht die Bahn zum schnellsten und klimafreundlichsten Verkehrsmittel in den Süden.“ ÖBB-CEO Andreas Mattha betont die Angebotsverbesserung: „Wir erhöhen das Angebot zwischen Wien und Klagenfurt von zehn auf 26 tägliche Verbindungen und bieten zwischen Wien und Graz praktisch einen Halbstundentakt.“

Der inneralpine Bahnverkehr erfährt durch ein neues Interregio-Liniennetz weitere Verbesserungen. Mit der Koralmbahn-Eröffnung werden sechs neue InterRegio-Linien eingeführt, die alpine Regionen optimal vernetzen. Zwischen Graz und Linz, Graz und Innsbruck sowie Graz und Maribor verkehren die Züge künftig im 1- bis 2-Stunden-Takt. Auf diesen Strecken kommen 27 neue barrierefreie Interregio-Triebzüge zum Einsatz, die mit einem 1. Klasse-Bereich und Snack-Service ausgestattet sind.

Erweiterte Verbindungen

Die Fahrplanoffensive geht über die Südstrecke hinaus: Das Angebot wird um zusätzliche Verbindungen von Wien nach Prag, Krakau und erstmals auch nach Posen erweitert. Ab dem neuen Fahrplanjahr verkehren die Züge zwischen Villach und Salzburg im Stundentakt, zudem werden zahlreiche Direktverbindungen nach München eingerichtet.