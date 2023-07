Das ist ‚Popeye‘, der Der Mann mit den größten Händen (VIDEO)

Der 59-jährige Jeff Dejb, besser bekannt als „Popeye“ und stammend aus dem Bundesstaat Minnesota in den USA, hat sich aufgrund seiner auffallend großen Hände eine erhebliche Fangemeinde erkämpft. Heute folgen ihm über 1,3 Millionen Menschen auf TikTok.

Bereits bei seiner Geburt fielen Dejbs Hände durch ihre überdurchschnittliche Größe auf. Seine Eltern suchten nach einer medizinischen Erklärung und ließen ihren Sohn auf Gigantismus untersuchen. Doch eine wissenschaftliche Begründung für seine auffallenden Hände konnte nicht gefunden werden.

Im Laufe seiner Lebenszeit hat Dejb seinen ungewöhnlichen Spitznamen „Popeye“, den er bereits in der Mittelschule erhielt, vollständig angenommen. Er baute seine Karriere auf der Basis seiner starken Unterarme auf und erklärt, dass er es sehr amüsierend findet, die überraschten Reaktionen der Menschen auf seine Hände zu beobachten. „Ich gehe an einer Fast-Food-Kette vorbei, gebe Geld und die Leute sind zunächst sprachlos. Sie brauchen einen Moment, um das Geld zu nehmen oder etwas zu sagen. Das finde ich amüsant. Ich erkenne sofort, wenn jemand mich bemerkt hat. Es ist an ihrem Gesichtsausdruck abzulesen und sie können es zunächst kaum fassen“, sagt Dejb.

Seine größten Fans sind vor allem Kinder. „Die Kleinen sind immer am unterhaltsamsten. Sie sind nicht schüchtern und fragen direkt, was mir gefällt“, erzählt Dejb. Sie sind immer so fröhlich, sie sehen nichts Negatives daran, während einige ältere Menschen etwas verunsichert reagieren. Einige Menschen sind anfangs etwas ängstlich, sich mir zu nähern und mit mir zu reden, wegen meiner Größe. Aber wenn sie mich dann kennenlernen, wie man an den Kommentaren auf TikTok sehen kann, schreiben die Leute ‚Ich habe ihn getroffen, er ist wirklich sympathisch und cool und hat kein Problem mit Gesprächen und so‘.“

Es gab Zeiten, in denen Dejbs markante Hände in Bars für Aufsehen sorgten und Fremde sich mit ihm anbinden wollten. „Das war früher, als ich in Bars ging“, sagte Dejb.

Heute führt Dejb ein ruhigeres Leben als Großvater und Social-Media-Star. Er schaut jedoch erwartungsvoll in die Zukunft und freut sich auf weitere Jahre mit Armdrück-Wettbewerben.