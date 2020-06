Das sind die TV-Paare, die sich im wirklichen Leben nicht riechen können

Wir kennen diese Schauspieler aus dem Fernsehen als ideale Liebespaare, FreundInnen oder GeschäftspartnerInnen, dabei können sie sich im wirklichen Leben nicht ausstehen. Aber wie sagt man in Hollywood so schön? „The Show must go on.“

David Duchovny & Gillian Anderson

“Akte X”

Mulder (David Duchovny) und Scully (Gillian Anderson) sind vielleicht eines der bekanntesten TV-Paare und wirken wie verwandte Seelen. Obwohl die beiden heute – vor allem aufgrund des Remakes von „Akte X“ – lieber zusammenarbeiten denn je, konnten sich die beiden Fernsehagenten des FBI damals in den 90-er Jahren, auf dem Gipfel ihrer Popularität, kaum im selben Zimmer aufhalten, ohne sich zu streiten. Diese beiden Schauspieler erklärten, dass ihre Animosität aus dem großen beruflichen Druck und den vielen Stunden entstanden ist, die sie fast ohne Freizeit zusammen verbringen mussten.

