Das Fasten am orthodoxen Karfreitag folgt strengen Traditionen. Von wasserbasierter Nahrung bis zum Verzicht auf Besteck prägen besondere Enthaltsamkeitsregeln diesen Tag der Trauer.

Der Karfreitag steht in der orthodoxen Glaubenspraxis als Tag strenger Enthaltsamkeit. Die christliche Gemeinschaft gedenkt an diesem Tag mit Trauer der Kreuzigung Jesu Christi. Zur Erläuterung der traditionellen Praktiken trägt Sasa Sreckovic bei, der als Museumsberater am Ethnografischen Museum tätig ist und über fundierte Kenntnisse bezüglich Volksbräuchen verfügt.

Die strengste Auslegung des Fastens sieht vor, ausschließlich wasserbasierte Fastenspeisen zu sich zu nehmen oder die Nahrungsaufnahme auf eine einzige Mahlzeit innerhalb eines vollen Tages zu beschränken. In seiner radikalsten Form bedeutet das Fasten den Verzehr von lediglich trockenem Brot und Wasser. In bestimmten Gebieten wie Resava gehörte das Kochen von Brennnesseln zur kulinarischen Tradition dieses Tages.

Traditionelle Speiseregeln

Nach den christlichen Vorschriften dürfen am Karfreitag nur pflanzliche Nahrungsmittel wie gekochtes Gemüse, frisches oder getrocknetes Obst, Brot, Honig sowie mit Wasser zubereiteter Reis konsumiert werden. Eine weniger verbreitete Tradition untersagt das Salzen der Speisen, da dies symbolisch als zusätzliches „Streuen von Salz auf die Wunden Jesu“ verstanden wird.

Rituelle Einhaltung

Beim Verzehr der Mahlzeiten sollte zudem auf Besteck wie Gabeln und Messer verzichtet werden. Sasa Sreckovic betont die Bedeutung dieser überlieferten Bräuche und die Wichtigkeit ihrer Bewahrung an diesem besonderen Tag.

Sasa Sreckovic betont die Bedeutung dieser überlieferten Bräuche und die Wichtigkeit ihrer Bewahrung an diesem besonderen Tag.