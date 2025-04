Hanuma kocht: Saftige Hähnchenspieße mit Couscous-Salat

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Diese Hähnchenspieße gehören in jede Rezeptsammlung. Saftiger und würziger geht’s nicht. Dazu ein gesunder Couscous-Salat voller Geschmack und Ballaststoffe und eine Sauce, die alles abrundet. Das perfekte Menü fürs Fastenbrechen (und darüber hinaus). Und das beste daran: alle Bestandteile des Gerichts lassen sich sogar am Vortag vorbereiten.

Zutaten für 4-6 Personen

1 kg Oberkeulen vom Huhn ohne Knochen/Keulenschnitzel

Schaschlikspieße aus Holz

Marinade

2 TL Salz

¼ TL Pfeffer

2 TL Paprikapulver

2 TL Knoblauchpulver

¼ TL Kreuzkümmel/Cumin (optional)

100 g Mayonnaise

30 ml Olivenöl

50 g Tomatenmark (2 EL)

1 TL Honig

2 TL Zitronensaft

Salat

300 g Couscous

600 ml heißes Wasser

50 g Rosinen (optional)

1 TL Knoblauchpaste oder 1 Knoblauchzehe

1 TL Salz, ¼ TL Pfeffer, ½ TL Kreuzkümmel/Cumin (optional)

1 TL Kurkuma, 3-4 Safranfäden (optional), ½ TL Minze

1 TL Zitronensaft

250 g Gemüsesugo oder Tomatensauce

20 ml Olivenöl

1 Dose Kichererbsen

5-6 Oliven

frische Petersilie, Granatapfelkerne

Sauce

300 g Sahnejoghurt (z.B griech.)

80 g Tahini/Sesampaste

1 TL Honig

1 TL Knoblauchpaste oder 1 Knoblauchzehe

Salz, Pfeffer

Wasser nach Bedarf

Frische Petersilie

Zubereitung

1) Schneidet das Fleisch in Mundgerechte Stücke und vermischt alle Zutaten für die Marinade. Reibt diese gründlich ins Fleisch ein, deckt die Schüssel mit dem Fleisch ab und lasst es im Kühlschrank mind. 30 min marinieren, oder auch über Nacht.

2) Für den Salat gebt ihr Couscous in eine große Schüssel. Ins heiße Wasser gebt ihr alle Zutaten wie sie in der Liste angeführt sind, außer Kichererbsen, Oliven, Petersilie und Granatapfelkerne. Verteilt die Mischung über dem Couscous, deckt es ab und lasst es 30 min stehen. Danach gebt ihr die restlichen Zutaten dazu (Petersilie fein hacken) und alles gründlich vermengen. Der Salat steht bereit. Er kann auch schon am Vortag zubereitet werden.

3) Für die Sauce einfach alle Zutaten miteinander vermischen. Ich gebe ca. 1-2 EL Wasser dazu, bis sie cremig aber nicht flüssig ist. Stellt die Sauce kühl.

4) Steckt die marinierten Fleischstücke auf die Spieße auf. Gebt jeweils 3-4 Spieße gleichzeitig in euren Airfryer oder alle auf ein Blech in den Ofen.

Airfryer: 200 Grad 12-13 min, wenden und weitere 8 min

Backofen: 220 Grad 13-15 min, wenden und weitere 10 min

5) Alles wie im Video gezeigt anrichten und genießen.

Tipps

1) Was macht Mayonnaise in der Marinade: sie ist ein Emulgator und bindet alle Bestandteile der Marinade. Sie verstärkt den Geschmack der Zutaten. Durch die enthaltenen Fette und Säuren hilft sie, das Fleisch saftiger zu machen und beim Grillen oder Braten sorgt sie für eine knusprige Kruste, ohne dass das Fleisch austrocknet.

2) Das Fleisch könnt ihr schon am Vortag vorbereiten und marinieren. Dasselbe gilt für die Sauce und den Couscous-Salat, der kalt und warm bzw. aufgewärmt gleich gut schmeckt.

3) Wenn ihr gewisse Zutaten nicht mögt oder nicht daheim habt wie z.B Kreuzkümmel, Safran oder Rosinen – lasst sie weg, oder verwendet Alternativen nach eurem Geschmack.