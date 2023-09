Das war’s! Tea Tairovic ist wieder Single!

Die bekannte Sängerin Tea Tairovic hat ihre Beziehung zu dem Geschäftsmann Ivan K. beendet. Die Trennung folgt auf eine Reihe von Spannungen und Meinungsverschiedenheiten, die sich in den letzten Monaten ihrer Beziehung aufgebaut haben.

Die berühmte Sängerin Tea Tairovic und der Geschäftsmann Ivan K. haben ihre Beziehung beendet. Dies wurde vor einigen Monaten von der Zeitung Kurir berichtet. Laut einer vertrauenswürdigen Quelle des Kurir war die Beziehung in den letzten Monaten sehr angespannt und von Meinungsverschiedenheiten geprägt.

Besitzergreifend

„Tea war sehr besitzergreifend und neigte dazu, oft Drama aus dem Nichts zu machen. In den zweieinhalb Jahren, die sie zusammen waren, hatten sie viele Streitigkeiten und versöhnten sich immer wieder“, sagte der Informant des Kurir. „Aber seit bekannt wurde, dass Ivan und sie zusammen sind, wurde es unerträglich. Tea vermutete, dass Ivan jemandem davon erzählt hatte, und deshalb stritten sie oft. Am Ende beschloss sie, mit ihm Schluss zu machen und sie sind jetzt schon fast einen Monat nicht mehr zusammen.“

Keine Freunde

Tairovic ist bekannt dafür, dass sie ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit verbirgt. Sie hat immer wieder betont, dass sie nicht verliebt sei und keinen Freund habe. Doch trotz ihrer Aussagen war sie die ganze Zeit mit Ivan K. zusammen und konnte diese Beziehung vor der Öffentlichkeit geheim halten.

Die Beziehung zwischen Tea und Ivan K. wurde im März von dem ehemaligen Reality-Teilnehmer und jetzt Moderator und Sänger Bora Santana bestätigt. Es ist wahr, dass wir zusammen seinen Geburtstag gefeiert haben. Ich kenne ihn schon lange, wir haben nur nie über solche Dinge gesprochen, wer mit wem ist, aber wenn er in der Stadt prahlt, dann ist es am besten, ihn zu kontaktieren. Er ist ein wohlhabender Mann, also ist alles möglich“, sagte Santana damals.

Tairovic hat bisher nicht auf Anfragen zu diesem Thema reagiert.