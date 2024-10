Debatte über „das Fischen im Müll“ entfacht (VIDEOS)

„Im Müll stierln“ gilt eigentlich als No-Go, was aber, wenn sich der Mist in eine Goldgrube verwandelt. Ein Gerichtsurteil in Wien hat jüngst eine Diskussion darüber entfacht. Ein Mann wurde verurteilt, nachdem er Lebensmittel aus einem Müllcontainer eines Supermarktes entwendet hatte. Der rechtliche Hintergrund: Lebensmittel in Abfallcontainern gelten nicht als herrenlos, sondern bleiben Eigentum des Unternehmens, das sie entsorgt hat.

Zero Waste – Trend „im Müll stöbern“ alias „Dumpster Diving“

„Dumpster Diving“ oder „Containern“ wie es etwa hierzulande genannt wird, gehört zu einem Phänomen, das als „Freeganism“ bekannt ist. Was in den USA bereits zu einem salonfähigen Trend geworden ist, ist hierzulande jedoch noch illegal, wie ein aktueller Fall zeigt. Mittlerweile gibt es in den USA aber auch in Deutschland Influencer, die sich auf den sozialen Medien mit ihrer Beute rühmen. Dies geschieht nicht grundlos, da sich in den Müll-Containern oft wahre Schätze verbergen.

Konsum-Boykott: Verurteilung sorgt für Aufsehen

Der Fall eines sogenannten „Dumpster Divers“ hat enorme öffentliche Aufmerksamkeit erregt, da solche Vorfälle zwar bekannt sind, eine tatsächliche Verurteilung jedoch Seltenheitswert hat. Der Supermarkt, vor dessen Müllcontainer sich der Vorfall ereignete, hatte den Müll gefüllt mit noch genießbaren Artikeln entsorgt, die nicht mehr verkauft werden durften.

Lebensmittelrettung – Forderungen nach rechtlicher Reform

Umweltschützer und Sozialverbände fordern nun eine Reform des Rechtssystems. Sie plädieren für eine Neudefinition der Eigentumsverhältnisse von weggeworfenen Lebensmitteln. Ziel solle es sein, die Lebensmittelverschwendung zu minimieren und gleichzeitig Hilfe für Bedürftige zu erleichtern.

Aktivisten weisen darauf hin, dass jährlich tausende Tonnen an noch essbaren Lebensmitteln im Müll landen – eine Praxis, die im Angesicht von Armut und globaler Ressourcenknappheit unhaltbar erscheint. Sie drängen darauf, dass die Politik klare Regeln schafft, die sowohl den Zugang zu diesen Ressourcen für notleidende Personen erleichtert als auch ökologisch nachhaltiger ist.