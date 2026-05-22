Decathlon eröffnet neuen Store – diese Extras warten auf Kunden!

Decathlon erobert Wiens bekannteste Einkaufsmeile – und zum Start winken Goodies, Gutscheine und ein Profi-Kicker.

Decathlon setzt seine Expansion in Österreich fort und eröffnet am 29. Mai eine weitere Filiale – diesmal mitten in Wien. Zur Feier des Auftakts hat das Unternehmen ein zweitägiges Programm zusammengestellt: Besucherinnen und Besucher können verschiedene Sportarten ausprobieren und bei Challenges Artikel aus dem Sortiment gewinnen. Die ersten 100 Gäste erhalten einen Goodie Bag im Wert von 30 Euro, die ersten 2.000 Kunden einen 10-Euro-Gutschein für einen künftigen Einkauf.

Am Freitagnachmittag gibt es ein sportliches Gastspiel: Mirko Kos, Torhüter im Profikader des FK Austria Wien, wird die neue Filiale besuchen und sich bei sportlichen Challenges mit dem Publikum messen.

Urbaner Standort

Der neue Standort befindet sich im Shopping-Center Gerngross an der Mariahilfer Straße in Wien-Mariahilf und ist die bereits siebente Decathlon-Filiale in Österreich. Auf rund 1.500 Quadratmetern soll das Sortiment gezielt auf das städtische Leben zugeschnitten sein – mit Schwerpunkten auf Laufen, Fitness, Mobilität und Outdoor. Über den neuen Store haben Kunden zudem Zugang zum gesamten Online-Angebot des Unternehmens, das Produkte für mehr als 70 Sportarten umfasst.

„Mit der Mariahilfer Straße wollen wir bewusst näher an den Alltag der Menschen rücken. Für uns ist das ein Standort, an dem Bewegung, Freizeit und urbanes Leben sehr stark zusammenkommen“, sagt Ana Aguilo, Österreich-Chefin von Decathlon. Die Mariahilfer Straße sei insgesamt einer der lebendigsten Orte Österreichs und damit ideal für Decathlon.

Auch das Gerngross selbst wertet die Neueröffnung als positives Signal für den Standort. Center-Manager Gerhard Wohlmacher erklärt: „Decathlon passt perfekt zur Dynamik und Vielfalt der Mariahilfer Straße. Mit dem neuen Store entsteht ein modernes Angebot, das Sport, Lifestyle und Einkaufserlebnis ideal miteinander verbindet.“

Services & Beratung

Die neue Filiale soll über den reinen Verkauf hinausgehen. Decathlon setzt auf persönliche Beratung vor Ort sowie Services wie Click & Collect, bei dem Kunden online bestellte Waren direkt im Geschäft abholen können. Aguilo betont, dass Kunden Online- und stationären Einkauf längst nicht mehr als getrennte Welten betrachteten – weshalb das Unternehmen bewusst in beide Bereiche investiere.

Der neue Store sei „stärker auf die Bedürfnisse einer Innenstadt abgestimmt – also auf Menschen, die Sport flexibel und unkompliziert in ihren Alltag integrieren möchten“, so Aguilo. Zugleich wolle man Menschen ansprechen, „die bisher vielleicht noch nicht so stark mit Decathlon in Berührung gekommen sind“, meint die Österreich-Chefin. Das Team vor Ort soll laut Unternehmen aus sportlich aktiven Mitarbeitenden bestehen, die ihre persönlichen Erfahrungen in die Kundenberatung einbringen.

Was die weitere Entwicklung in Österreich betrifft, zeigt sich Aguilo zuversichtlich: „Wir beobachten den österreichischen Markt sehr genau und sehen weiterhin Potenzial für Wachstum.“