Trainer-Legende schmeißt hin – Ära endet nach einem Jahrzehnt

Eine Ära endet: Nach fast einem Jahrzehnt und 20 Titeln verlässt Pep Guardiola Manchester City – und sein Nachfolger steht wohl schon fest.

Pep Guardiola verlässt Manchester City. Der 55-Jährige tritt zum Saisonende zurück – obwohl sein Vertrag noch bis 2027 läuft. Das gab der Verein offiziell bekannt. Das Heimspiel gegen Aston Villa am Sonntag um 17 Uhr wird sein letztes als City-Trainer sein.

Guardiola hatte die Mannschaft 2016 übernommen und seitdem in eine der dominantesten Vereinsepochen der englischen Fußballgeschichte geführt. Sechs Meistertitel in der Premier League, dazu der Champions-League-Triumph 2023 – insgesamt 20 Trophäen stehen unter seiner Regie zu Buche.

Guardiolas Abschiedsworte

Englische Medien hatten bereits am Montag über den bevorstehenden Abschied berichtet. Laut der spanischen Zeitung „Sport“ plant Guardiola nach seinem Abgang zunächst keine neue Trainerstation, sondern eine Auszeit. Demnach wolle er erneut ein Sabbatjahr einlegen – so wie nach seinem Abschied vom FC Barcelona 2012, bevor er 2013 das Traineramt beim FC Bayern München antrat.

In der offiziellen Vereinsmitteilung äußerte sich Guardiola persönlich zu seinem Entschluss: „Was für eine Zeit wir zusammen hatten. Fragt mich nicht nach den Gründen meines Abschieds. Es gibt keinen konkreten Grund, aber tief in mir weiß ich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Nichts ist für die Ewigkeit – wäre es anders, wäre ich noch hier. Ewig bleiben werden die Gefühle, die Menschen, die Erinnerungen und die Liebe, die ich für Manchester City empfinde.“

Und weiter: „Danke für euer Vertrauen. Danke, dass ihr mich gefordert habt. Danke, dass ihr mich geliebt habt. […] Es hat verdammt viel Spaß gemacht. Ich liebe euch alle.“

Nachfolger in Sicht

Vereinschef Khaldoon Al Mubarak würdigte die gemeinsame Dekade in einer eigenen Stellungnahme: „In den vergangenen zehn Jahren bildeten Ehrlichkeit und Vertrauen das Fundament unserer Zusammenarbeit mit Pep. Gemeinsam wussten wir immer, dass wir die richtige Lösung finden würden. Heute besteht diese richtige Lösung darin, dass Pep seine Reise als Trainer von Manchester City beendet.“

Al Mubarak weiter: „Sein einzigartiger Ansatz hat es ihm ermöglicht, die gängigen Vorstellungen unseres Sports immer wieder infrage zu stellen. Deshalb hat er in den vergangenen zehn Jahren nicht nur Manchester City besser gemacht, sondern auch den Fußball insgesamt.“

Wer Guardiola beerbt, zeichnet sich laut Transfer-Experte Fabrizio Romano bereits ab: Enzo Maresca soll der neue Mann auf der Bank werden. Der 46-Jährige, zuletzt beim FC Chelsea tätig, habe mit dem Verein demnach bereits eine mündliche Einigung erzielt.