Wien räumt auf: Großeinsatz auf der Mariahilfer Straße

Großeinsatz an der Mariahilfer Straße und am Westbahnhof: Polizei, Behörden und Stadtstellen rücken gemeinsam aus.

Die Wiener Polizei hat eine koordinierte Sicherheitsaktion im Bereich Mariahilfer Straße und Westbahnhof durchgeführt. Dabei wurden 41 Personen nach dem Sicherheitspolizeigesetz kontrolliert, weitere 27 Überprüfungen betrafen den Aufenthalts- und Asylstatus ausländischer Staatsangehöriger. Zwei Personen wurden wegen Verstößen gegen das Fremden- und Asylrecht festgenommen.

Zusätzlich erstattete die Polizei mehrere Verwaltungs- und Verkehrsanzeigen und stellte vorübergehend Gegenstände sicher, die im Zusammenhang mit Verstößen gegen die am Westbahnhof geltende Alkoholverbotszone standen. Die Alkoholverbotszone gilt seit 1. September 2019 und wurde laut Stadt Wien eingeführt, um alkoholbedingte Störungen und Konflikte im öffentlichen Raum zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität für Passanten und Anrainer zu verbessern.

Behörden im Verbund

Neben der Polizei waren auch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie städtische Dienststellen an der Aktion beteiligt. Der Einsatz umfasste nicht nur Identitäts- und Statuskontrollen, sondern auch die Überwachung öffentlicher Flächen und die Durchsetzung der Alkoholverbotszone. Städtische Stellen kümmerten sich parallel darum, zurückgelassene Gegenstände und Müll zu entfernen – mehrere Strafen nach dem Wiener Reinhaltegesetz wurden dabei verhängt.

Überprüft wurden im Zuge der Aktion auch mögliche Verstöße im Zusammenhang mit Straßenperformances und Bettelei. Passanten und Anrainerinnen und Anrainer erhielten Informationsmaterial zu den geltenden Verhaltensregeln im öffentlichen Raum, insbesondere in Bereichen mit besonderen Nutzungseinschränkungen.

Weitere Einsätze geplant

Die Polizei kündigte an, derartige koordinierte Einsätze fortzusetzen – vor allem an stark frequentierten oder als problematisch eingestuften Orten. Der Bereich rund um den Westbahnhof in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus soll dabei weiterhin im Fokus bleiben.

Erklärtes Ziel der Maßnahmen ist es, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und die Einhaltung der Regeln des öffentlichen Lebens konsequent einzufordern.