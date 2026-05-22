Eltern in Panik: Immer mehr Kinder verschwinden

Immer mehr Kinder verschwinden – und immer mehr Eltern wählen in ihrer Not eine bestimmte Nummer.

Die Zahl der Anrufe bei der österreichischen Hotline für vermisste Kinder ist im Jahr 2025 deutlich gestiegen: Insgesamt 141 Mal wurde die Nummer 116000 kontaktiert, was einem Zuwachs von 22,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das geht aus einer Mitteilung von „Rat auf Draht“ hervor. Den Großteil der Fälle machen Jugendliche aus, die ihr Zuhause verlassen haben.

Hotline rund um die Uhr

Die Hotline 116000 steht rund um die Uhr zur Verfügung, ist kostenlos und kann anonym genutzt werden. Eltern erhalten dort sowohl emotionalen Rückhalt als auch konkrete Unterstützung – ob es sich um Fälle von Ausreißen oder um internationale Kindesentziehung handelt. „Neben emotionalem Beistand, den wir in dieser schwierigen Situation zu geben versuchen, geht es den meisten Eltern um konkrete Hilfestellungen, die zu einem schnellen Wiederfinden ihres Kindes führen“, erklärt Birgit Satke, die Chefin vom Beratungsteam von Rat auf Draht.

Aus den Gesprächen mit Eltern geht häufig hervor, dass familiäre Auseinandersetzungen den Ausschlag für das Weglaufen geben – etwa wenn Jugendliche bestehende Regeln nicht akzeptieren wollen. „Ein sehr häufiger Grund ist, dass die Eltern das Übernachten beim Freund oder der Freundin verbieten. Es löst bei den Eltern ein großes Ohnmachtsgefühl aus, wenn sich Kinder nicht an Vereinbarungen halten“, so Satke.

Jugendliche als Anrufer

Auch Jugendliche selbst nehmen die Hotline in Anspruch und wählen die 116000. „Sie nennen derartige familiäre Konflikte als Hintergründe, aber auch emotionale, körperliche oder sexuelle Gewalt als Grund für das Ausreißen“, sagt Satke. Im Gespräch mit den Beratern wird gemeinsam nach einem möglichen weiteren Weg gesucht, wobei die Jugendlichen selbst bestimmen, ob sie einen Vorschlag annehmen möchten.

„Wir machen Jugendliche darauf aufmerksam, dass es gefährlich sein kann, auf der Straße zu übernachten, etwa wegen möglicher Übergriffe, und dass es wichtig ist, sich Unterstützung zu suchen, wenn man es bei den Eltern nicht aushält“, erklärt Satke weiter.