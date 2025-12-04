Defensiv-Chaos bei Real Madrid – Schlägt jetzt Alabas große Stunde?

Der nächste Rückschlag für die Königlichen: Trent Alexander-Arnold hat sich erneut eine Muskelverletzung zugezogen. Beim 3:0-Erfolg gegen Athletic Bilbao musste der Engländer nach 55 Spielminuten ausgewechselt werden. Die medizinische Abteilung von Real Madrid lieferte am Folgetag die Diagnose.

In einer offiziellen Mitteilung bestätigten die Madrilenen eine “Muskelverletzung im vorderen Quadrizeps des linken Beins” bei ihrem Außenverteidiger. Konkrete Angaben zur Ausfallzeit machte der spanische Topklub nicht, doch in spanischen Medienkreisen wird mit einer etwa zweimonatigen Zwangspause gerechnet.

Defensive Notlage

Die Verletzungsmisere in der Defensive des Champions-League-Siegers verschärft sich damit weiter. Neben Alexander-Arnold fallen mit Kapitän Dani Carvajal und Ferland Mendy zwei weitere Optionen für die Außenverteidigerpositionen verletzungsbedingt aus.

Diese angespannte Personalsituation könnte eine Chance für David Alaba bedeuten.

Der österreichische Nationalmannschaftskapitän rückt nun möglicherweise wieder in den Kreis der Startelfkandidaten bei den Königlichen.