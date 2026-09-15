Demenz vorbeugen: Diese fünf Gewohnheiten schützen dein Gehirn

Fünf Alltagsgewohnheiten könnten das Demenzrisiko massiv senken und eine davon verlängert die gesunde Lebenszeit um über ein Jahrzehnt.

Forschungsergebnisse aus dem renommierten Fachjournal JAMA Neurology belegen, dass fünf konkrete Veränderungen im Alltag das Risiko, an Demenz zu erkranken, deutlich verringern können. Die Studie verwendete einen Fünf-Punkte-Lebensstil-Score, der zeigte: Jeder zusätzliche Punkt war mit einer messbar besseren kognitiven Funktion im Alter verbunden. Als entscheidende Schutzfaktoren für die kognitive Gesundheit wurden dabei Nikotinverzicht, regelmäßige Bewegung, ein maßvoller Umgang mit Alkohol, geistige Beschäftigung sowie die sogenannte MIND-Diät identifiziert.

Nichtrauchen und Sport

Auf der Liste der wirksamsten Maßnahmen steht der Verzicht auf Tabak an erster Stelle. Neurologe Clifford Segil bringt es auf den Punkt: „Ein gesunder Lebensstil verbessert sowohl die Herz- als auch die Gehirngesundheit.“ Wer darüber hinaus mindestens 150 Minuten körperliche Aktivität pro Woche einplant, kann sein Demenzrisiko um bis zu 40 Prozent senken.

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Die Verbindung beider Faktoren – rauchfrei leben und sich regelmäßig bewegen – verlängert die demenzfreie Lebenszeit um bis zu 13 Jahre.

Geist und Alkohol

Dr. Segil hebt hervor, wie bedeutsam es ist, das Gehirn dauerhaft zu fordern: „Wer seine Muskeln nicht beansprucht, büßt sie ein – das Gleiche gilt für das Gehirn.“ Ob Puzzles, Videospiele oder Museumsbesuche – geistig anregende Tätigkeiten können das Erkrankungsrisiko um bis zu 25 Prozent reduzieren.

Was den Alkohol betrifft, gilt vollständige Abstinenz als optimal; als vertretbar eingestuft wird jedoch auch ein moderater Konsum von maximal einem Getränk täglich für Frauen beziehungsweise zwei für Männer.

Die MIND-Diät verbindet Elemente der mediterranen Küche mit den Prinzipien der DASH-Diät und setzt dabei auf Obst, Gemüse, Vollkornprodukte sowie olivenölbasierte Zutaten. Ernährungsberaterin Jessica Cording erklärt, dass insbesondere die in dieser Ernährungsweise enthaltenen Polyphenole einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Gehirns leisten.

Insgesamt kann die MIND-Diät das Risiko einer Demenzerkrankung um 25 Prozent senken.