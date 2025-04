Der ChatGPT-Actionfiguren Hype: So erstellst du deine eigene Figur

Der KI-generierte Actionfiguren Trend erobert Instagram. Nach der Verbesserung von OpenAIs Bildgenerator inszenieren sich Nutzer als dreidimensionale Spielfiguren in Sammlerboxen.

Der Social-Media-Dienst Instagram wird aktuell von einem neuen Phänomen überschwemmt: Nutzer präsentieren sich selbst als dreidimensionale Spielfiguren, verpackt in einer typischen Sammlerbox. Diese Entwicklung folgt auf die jüngste Verbesserung des KI-Bildgenerators von OpenAI (Unternehmen für Künstliche Intelligenz) Anfang April, der nun deutlich präziser auf Textanweisungen reagiert.

Unmittelbar nach der technischen Aktualisierung experimentierten zahlreiche Anwender zunächst mit dem charakteristischen Stil des japanischen Animationsstudios Ghibli. Nachdem jedoch der Studio-Mitbegründer Bedenken äußerte und urheberrechtliche Fragen aufkamen, suchten die kreativen Nutzer nach Alternativen für ihre digitale Selbstdarstellung. So entstand der aktuelle Trend der personalisierten Actionfiguren, der rasch Verbreitung fand.

Inzwischen haben nicht nur Privatpersonen, sondern auch Prominente und Unternehmen den Trend aufgegriffen. Zu den bekannten Nutzern zählen Politikerinnen und Politiker wie Beate Meinl-Reisinger, Yannick Shetty, Judith Pühringer und Andreas Schieder. Auch Institutionen wie die Polizei sowie Marken wie Tchibo haben entsprechende Bilder veröffentlicht, ebenso wie die Social-Media-Persönlichkeiten Eugen Warda und Carmushka.

Virale Verbreitung

Während der Ghibli-Trend erst kürzlich für Aufsehen sorgte, hat der ChatGPT-Bildgenerator mit den Actionfiguren bereits das nächste virale Phänomen geschaffen. Die Erstellung einer persönlichen Actionfigur ist dabei mit der kostenlosen Variante von ChatGPT möglich, sofern das tägliche Nutzungslimit für GPT 4o nicht erschöpft ist.

Für die Umsetzung sind folgende Schritte erforderlich: Zunächst muss ChatGPT im Browser oder in der App geöffnet und der Bildgenerator ausgewählt werden. Nach Eingabe der vorbereiteten Textanweisung kann optional ein eigenes Foto hochgeladen werden, was die Ähnlichkeit der Figur verstärkt. Anschließend werden die Platzhalter im Text mit persönlichen Angaben ersetzt und die Anfrage abgesendet.

Detaillierte Anleitung

Die einzugebende Textanweisung umfasst eine detaillierte Beschreibung der gewünschten Darstellung. Der Text sollte die Erstellung eines hochwertigen 3D-Renderings einer cartoonähnlichen Figur in einer Blisterverpackung anfordern, die einem Sammlerstück ähnelt. Der Kartonhintergrund soll in der gewünschten Farbe gestaltet sein und ein retro-inspiriertes Spielzeugetikett tragen.

In großen, fettgedruckten Buchstaben soll oben in der Mitte innerhalb eines gelben Rahmens mit schwarzem Rand der Markenname stehen, direkt darunter in kleinerer Schrift der persönliche Name. Rechts oben wird ein blauer, kreisförmiger Aufkleber mit der Aufschrift „ACTION FIGURE“ platziert. Neben der Figur sollten drei individuell wählbare Miniaturgegenstände in separaten Kunststoffformen integriert werden.

Die Verpackung soll mit weichen Schatten, gleichmäßiger Beleuchtung und einem sauberen weißen Hintergrund dargestellt werden, um den Eindruck eines professionellen Produktfotos zu vermitteln. Der Stil sollte Realismus mit der stilisierten 3D-Cartoon-Ästhetik von Retro-Spielzeugmodellen verbinden, wobei Layout und Proportionen einem echten Spielzeug entsprechen sollten.

Obwohl der aktuelle Trend weniger problematisch erscheint als die Imitation des Ghibli-Stils, sollten urheberrechtliche Überlegungen nicht außer Acht gelassen werden.

Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung bekannter und geschützter Marken geboten.