Der Weihnachtsmann wurde an Heiligabend verprügelt (VIDEO)

Ein Angehöriger des kroatischen Militärs (24) wurde zur Vernehmung vorgeführt, weil er an Heiligabend einen jungen Mann im Weihnachtsmannkostüm brutal getreten und ihm schwere Verletzungen zugefügt hatte.

Der Vorfall ereignete sich in Slavonski Brod, Kroatien, und der mutmaßliche junge Mann wird bis zur Entscheidung der örtlichen Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft bleiben.

Laut kroatischen Medien gab die Polizei bekannt, dass im Zusammenhang mit diesem Vorfall vier Personen im Alter zwischen 20 und 23 Jahren festgenommen wurden.

Wie der Sender Nova tv bestätigt wurde gegen den mutmaßlichen jungen Mann schon zuvor ein Disziplinarverfahren geführt.

Der Vater des geschlagenen jungen Mannes, der in einen Weihnachtsmann-Anzug gekleidet war, sagte dem nationalen Sender HRT gegenüber, dass er sehr erschüttert ist und dass alles zuerst als Witz begann, da sein Sohn Süßigkeiten an Mädchen und Kondome an Jungen verteilte.

Der geschlagene junge Mann sagte aus, dass ihm der Vorfall leid täte.