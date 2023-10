Dichte Rauchwolke: Lkw völlig ausgebrannt (FOTOS)

Zwei verheerende Verkehrsereignisse erschütterten Österreich am Mittwoch. In Bad Goisern (Bezirk Gmunden) geriet ein Lkw in Brand, während in Moosbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha), Niederösterreich, ein Pkw gegen einen Baum krachte und in Flammen aufging. Beide Fahrer kämpfen nun mit den Folgen dieser tragischen Unfälle.

In der idyllischen Gemeinde Bad Goisern wurde die Ruhe am Mittwochnachmittag jäh gestört, als ein Lkw auf der Salzkammergut Straße (B145) plötzlich in Brand geriet. Der 59-jährige Fahrer aus Serbien bemerkte gegen 16.40 Uhr, dass Rauch aus dem Motorraum seines Fahrzeugs aufstieg. Trotz sofortiger Bemühungen, das Feuer eigenhändig zu löschen, breiteten sich die Flammen rasch aus.

Schnell waren die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort, geleitet von der dicken Rauchwolke, die den Himmel verdunkelte. Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz bekämpften zwei Feuerwehren das Inferno mit Wasser und Schaum. Zusätzlich wurde der Treibstoff aus dem Lkw-Tank gepumpt, und die Ladung wurde entfernt, um weitere Gefahren zu minimieren. Mit Unterstützung einer Spezialfirma wurde schließlich das ausgebrannte Wrack geborgen.

Straße gesperrt

Die betroffene Straße musste bis kurz nach 18.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Der Lkw-Fahrer, der über Atembeschwerden klagte, wurde ins Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert.

Währenddessen ereignete sich ein weiterer dramatischer Unfall in Moosbrunn, Niederösterreich. Ein Pkw-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Das Auto fing sofort Feuer. Ersthelfer zögerten nicht und befreiten den bewusstlosen Fahrer aus dem brennenden Wrack.

Mann schwer verletzt

Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Einsatzkräfte waren sich einig: Ohne die sofortige Hilfe der mutigen Ersthelfer hätte der Fahrer keine Überlebenschance gehabt.

Beide Unfälle hinterließen nicht nur materiellen Schaden, sondern auch menschliches Leid. Der Lkw-Fahrer befindet sich im Salzkammergut Klinikum zur Behandlung seiner Atembeschwerden, während der Pkw-Fahrer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus liegt.