Dicker Straßenhund erobert Google und wird zum Tourismus-Magneten

Von der Straße zur Touristenattraktion: Ein fetter Hund in Mexiko hat seinen eigenen Google Maps-Eintrag und übertrifft mit perfekten Bewertungen sogar den Eiffelturm.

In der mexikanischen Stadt Texcoco hat sich ein ungewöhnliches Kulturphänomen entwickelt: Ein Straßenhund, bekannt als „El perro gordo de Texcoco“ (der fette Hund von Texcoco), avancierte zur lokalen Berühmtheit mit eigenem Google Maps-Eintrag. Der Vierbeiner, der seinen Stammplatz zwischen einem Schuhgeschäft namens Azteca und dem Stadtpark an der Avenida Juárez Norte hat, zieht regelmäßig Besucher in die 105.000-Einwohner-Stadt. Sein digitaler Auftritt wird von zahlreichen Fotos und über 600 Bewertungen begleitet. Ein begeisterter Besucher kommentierte: „Ausgezeichnete Erfahrung, ich habe es mit meiner Familie besucht, und alle waren von diesem großartigen Juwel von Texcoco begeistert.“

Die tierische Attraktion, die stets im selben Gebiet anzutreffen ist, lockt sowohl Einheimische als auch Reisende an. In den Bewertungen finden sich praktische Tipps: „Ausgezeichneter Ort, es lohnt sich, den Fat Dog zu besuchen (kaufen Sie ihm einen Kuchen, damit er sich von Ihnen streicheln lässt).“ Manche Touristen planen sogar gezielt Abstecher, um den „süßen kleinen Wolf“ zu sehen. Bemerkenswert ist die makellose Bewertung des Vierbeiners – mit fünf von fünf möglichen Sternen übertrifft er sogar den Eiffelturm in Paris, der es nur auf 4,7 Sterne bringt.

Wie die Online-Publikation „Infobae“ (mexikanisches Nachrichtenportal) berichtet, genießt der Straßenhund große Beliebtheit bei Besuchern und Anwohnern gleichermaßen. Viele Menschen machen extra einen Umweg, um ihn zu besuchen, bringen Futter mit und halten den Moment fotografisch fest. Der Hund verbringt den Großteil seiner Zeit schlafend vor einem der Geschäfte. Ein Facebook-Nutzer aus der Nachbarschaft beschreibt: „Sie liegt auf dem Bürgersteig einer der Hauptstraßen und schläft vor mehreren Geschäften. Manchmal trägt sie sogar einen Pullover. Sie ist jetzt schon seit ein paar Jahren an dieser Straße. Sie ist ein wichtiger Teil meines Texcoco.“

Die Existenz und Popularität des Vierbeiners wurde kürzlich auch international bestätigt: Der US-Nachrichtensender Reuters zeigte Anfang August eine Bildschirmaufnahme des Google-Maps-Eintrags mit der genauen Adresse Manzana 025, Centro, 56100 Texcoco de Mora, wo der Hund meist auf dem Gehsteig schläft und von Anrainern versorgt wird. Zahlreiche Nutzerfotos dokumentieren die regelmäßigen Besuche bei der tierischen Berühmtheit.

Mexikos Straßentiere

Hinter dieser sympathischen Anekdote verbirgt sich allerdings eine ernste Problematik. Laut „Infobae“ leben nach Schätzungen des Kongresses von Mexiko-Stadt mehr als 29 Millionen Tiere auf den Straßen des Landes. Jährlich werden schätzungsweise rund 500.000 Haustiere ausgesetzt.