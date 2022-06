Die beste Pizza der Welt kommt aus Serbien!

Nach der fantastischen Platzierung der Belgrader Pizzeria Pietra beim Wettbewerb Top 50 Pizza Europe 2022 in Mailand verbreitete sich rasch die Nachricht unter den Gastronomen, dass Goran Abramovic der Weltmeister beim Wettbewerb der Pizzameister in Neapel Campionato Mondiale del Pizzaiuolo wurde.

Abramovic gewann den ersten Platz in der schwierigsten und komplexesten Kategorie, in der traditionellen Zubereitung von Margarita und Marinara.

Über 1000 Pizzameister aus der ganzen Welt nahmen an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb teil, darunter die Gastgeber aus Neapel, Palermo, Mailand und vielen anderen italienischen Städten, und Goran siegte überzeugend und wurde offiziell Weltmeister.

Das Gold ist in Belgrad angekommen, dessen Pracht alle wahren Liebhaber zum besten „Napoletana“ der Welt führen wird.

Goran ist seit 30 Jahren Pizzameister mit einer beneidenswerten Erfahrung im In- und Ausland und ist derzeit der wichtigste Pizzaiuolo in unserer Hauptstadt. „Ich bin unglaublich stolz auf den Goldpreis und den Traum, den ich mir erfüllt habe, sowie auf das gesamte Team der Pizzeria Pietra, das mich enorm unterstützt hat. Dieses Gold ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Verpflichtung, in der Qualität durchzuhalten und noch besser zu werden“, sagte der neue Weltmeister Goran Abramovic.