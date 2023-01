Die Droge in Form von Kaugummis löst bei Eltern Panik aus

In sozialen Netzwerken und in den Medien tauchten Informationen auf, dass in Serbien psychoaktive Substanzen in Form von Kaugummis, den sogenannten „Kids“ und „Snus“, auf dem Markt erschienen sind.

Bei dieser Gelegenheit reagierte das Innenministerium und kündigte an, dass die Polizei, wenn sie eine Substanz findet, die sie als Droge verdächtigt, diese beschlagnahmt. Weitere Gutachten werden danach beim Nationalen Zentrum für Kriminalforensik durchgeführt, um festzustellen, ob es sich um eine psychoaktive Substanz, also eine Droge, handelt.

Es wird angegeben, dass die Polizeibeamten des Innenministeriums in der Vorperiode die Droge „Kids“ nicht gefunden haben, und andere Drogen in Form von bunten Pillen, die den Bonbons ähneln, gibt es seit Jahrzehnten.

„‘Snus‘ ist ein Tabakprodukt und steht nicht auf der Liste der kontrollierten psychoaktiven Substanzen, die durch die Regelung der Liste der kontrollierten psychoaktiven Substanzen festgelegt wird, was bedeutet, dass es sich nicht um eine Droge handelt“, wird in der Erklärung des Innenministeriums vermerkt, das weiter hinzufügte:

„Dementsprechend ist es notwendig, dass Eltern mit ihren Kindern sprechen und sie vor allen möglichen Gefahren warnen, dass sie solche Substanzen nicht einnehmen sollten, wenn sie mit ihnen in Kontakt kommen. Polizeibeamte des Innenministeriums überwachen insbesondere Sicherheitsfragen in Schulen und im Schulbereich und ergreifen dementsprechend alle erforderlichen Maßnahmen und Aktionen, um alle Formen von Kriminalität zu unterdrücken. Sie führen auch eine Reihe von präventiven Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bekämpfung gegen Drogen durch“, heißt es in der Pressemitteilung des Innenministeriums, berichtet das Balkan-Medium Kurir.