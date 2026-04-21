Dieb schneidet Jacke auf und klaut Rolex vom Handgelenk – Fahndung

Schlafen in der S-Bahn wurde einem Wiener teuer – ein Dieb nutzte die Nacht und eine Rolex als Gelegenheit.

In der Nacht auf Sonntag, den 1. März 2026, wurde ein Mann in einer Wiener S-Bahn zum Opfer eines ungewöhnlichen Diebstahls. Gegen 2.05 Uhr stieg er am Wien-Praterstern in die Schnellbahn Richtung Wien-Leopoldau ein und schlief während der Fahrt ein. An der Endstation nutzte ein bislang unbekannter Täter die Wehrlosigkeit des schlafenden Mannes aus: Er schlitzte den linken Ärmel der Jacke auf und entwendete eine Rolex im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags direkt vom Handgelenk des Opfers.

Anschließend verließ der Unbekannte die S-Bahn in Wien-Leopoldau und entkam unentdeckt, wie das Portal Heute berichtete.

Öffentliche Fahndung

Die Polizei hat nun eine öffentliche Fahndung eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden Bilder des Verdächtigen veröffentlicht. Demnach soll der Mann schwarze Haare haben und zum Tatzeitpunkt weiße oder graue Sportschuhe, eine graue Hose sowie eine schwarz-weiß gemusterte Jacke getragen haben.

Die Ermittlungen liegen bei der Polizeiinspektion Kürschnergasse. Personen, die den Gesuchten vor, während oder nach der Tat wahrgenommen haben, werden gebeten, sich zu melden – auch anonym, unter der Telefonnummer 01-31310-64344.