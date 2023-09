Diese 3 Sternzeichen vergleichen sich mit anderen

Obwohl wir oft hören, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren sollten, neigen viele dazu, sich mit anderen zu vergleichen. Dieses Verhalten kann auch mit dem Sternzeichen in Verbindung stehen!

Löwe

An erster Stelle steht der Löwe, das Sternzeichen, das für seinen Perfektionismus und seinen Erfolgshunger bekannt ist. Immer auf der Suche nach der nächsten Herausforderung, verwenden Löwen oft den Vergleich mit anderen als Maßstab für ihren eigenen Erfolg. Dies kann zwar einen Ego-Schub bewirken, aber auch Gefühle der Eifersucht hervorrufen, wenn sie feststellen, dass sie nicht immer die Nummer eins sind. Erkennen Sie sich hier wieder, liebe Löwen?

Widder

Als nächstes haben wir den Widder – ein Sternzeichen, das für seinen starken Willen und seine hohen Ansprüche an sich selbst und sein Leben bekannt ist. Widdern fällt es oft schwer, sich nicht mit Freunden, Verwandten und Gleichaltrigen zu vergleichen. Sie fragen sich: Haben sie genauso viel erreicht? Verdienen sie genauso viel? Oder gibt es Bereiche, in denen andere ihnen voraus sind? Bei solchen Gedanken kann die FOMO (Fear of Missing Out) der Widdern stark einsetzen. Erinnert Sie das an jemanden, liebe Widdern?

Krebs

Zuletzt betrachten wir die Krebse. Bei ihnen hat das ständige Vergleichen einen tieferen Hintergrund: Krebse leiden oft unter Unsicherheiten, über die sie nur ungern sprechen. Stattdessen vergleichen sie sich mit anderen, um zu sehen, ob sie ähnliche Unsicherheiten bei ihnen erkennen können. Dies kann schnell zu Eifersucht und Neid führen. Doch Krebse reden sich gerne ein, dass ein bisschen Eifersucht auch eine gute Motivation sein kann, sich zu verbessern. Klingt das vertraut, liebe Krebse?