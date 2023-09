Diese 4 Geldboni könnt ihr jetzt bekommen!

In dieser schwierigen Zeit hat die Stadt Wien verschiedene Unterstützungsprogramme ins Leben gerufen. Sich in diesem Dschungel an Möglichkeiten zurechtzufinden, ist nicht immer einfach. Hier geben wir euch einen Überblick über die aktuellen Angebote:

Energieunterstützung Plus

Bis zum 30. September bietet die Stadt die Übernahme von bis zu 500 Euro an Energiekosten-Rückständen pro Haushalt an. Dieses Angebot richtet sich an Bezieher von Mindestsicherung, Notstandshilfe, Arbeitslosengeld, Wohnbeihilfe sowie Ausgleichs- und Ergänzungszulagen. Sind Sie von der GIS-Befreiung betroffen oder beziehen Sie Kranken- und Rehageld? Auch dann haben Sie Anspruch darauf. Die Förderung wird direkt an das Energie-Unternehmen ausbezahlt. Eine Online-Anmeldung ist noch bis zum 30. September möglich.

Wohnbonus 2023

Auch bis zum 30. September besteht die Möglichkeit, den Wohnbonus zu beantragen. Dieser beträgt 200 Euro pro Adresse und richtet sich an Einpersonen-Haushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen von maximal 40.000 Euro sowie an Mehrpersonen-Haushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen von höchstens 100.000 Euro. Die Stadt hat bereits im Sommer Briefe verschickt, die ein Online-Passwort enthielten und für die digitale Anmeldung verwendet werden können.

Wohnsicherung Plus: Hilfe bei Mietrückständen

Für Personen, die ihre Miete nicht mehr aufbringen können und einer möglichen Delogierung entgehen möchten, steht die Wohnsicherung Plus als Unterstützung zur Verfügung. Diese deckt 70 Prozent eines Rückstands bei den Wohnkosten, der zwischen 400 Euro und maximal 15.000 Euro liegt. Eine Online-Anmeldung ist bis zum 30. September erforderlich.

Wohnunterstützungspauschale

Für diesen Bonus ist keine separate Anmeldung erforderlich, da er automatisch ausgezahlt wird. Zielgruppe sind Personen, die Leistungen wie die Wiener Mindestsicherung, Notstandshilfe, Arbeitslosengeld, Wohnbeihilfen sowie Ausgleichs- oder Ergänzungszulagen beziehen. Ab Anfang Oktober erfolgt die automatische Überweisung von 200 Euro pro Person an die Berechtigten.