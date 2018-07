Diese Dinge solltest du nie für einen Mann tun!

NO GO

Auch wenn er der Traumprinz zu sein scheint, auf den du schon immer gewartet hast und du glaubst, dass er es wert ist, all deine Zeit und Energie in die Beziehung zu investieren, tue es nicht! Früher oder später wirst du es nämlich bereuen, ganz bestimmte Dinge für ihn aufgegeben zu haben. Um welche es sich hierbei konkret handelt, erfährst du hier:

1. Dein Selbstbewusstsein aufgeben

Wenn er dich ständig mit anderen Frauen vergleicht und dir das Gefühl gibt, du seist nicht gut genug für ihn, dann schieße ihn ab! Keiner hat das Recht dich bloßzustellen und dich klein zu machen, schon gar nicht, wenn er selbst nicht perfekt ist! Ein richtiger Mann gibt dir nämlich das Gefühl, dass du die einzige und schönste Frau für ihn bist.

2. Deine Freiheit aufopfern

Beziehungen mit Männern, die einen Kontrollzwang haben, sind häufig zum Scheitern verurteilt. Vertrauen wird dir nämlich solch ein Typ niemals entgegen bringen. Vielmehr wird er alles daran setzen dich nach Strich und Faden auszuspionieren und zu kontrollieren. Sobald er dich und deine Freiheit einschränkt, schick ihn in die Wüste!

3. Deine Privatsphäre zu­nich­te­ma­chen

Manche Dinge gehen deinen Partner einfach nichts an, weshalb er auch kein Recht auf dein Facebook-Passwort hat. Bewahre dir deine Privatsphäre!

4. Deine Hobbies an den Nagel hängen

Deine Lieblingsbeschäftigungen sollten nicht unter der Beziehung leiden. Wenn du deinen Partner schon nicht für dein Hobby begeistern kannst, dann lasse aber auch nicht zu, dass du auch das Interesse verlierst bzw. dich sogar dazu verpflichtet fühlst, es komplett auf Eis zu legen.

5. Deine Freunde vernachlässigen

Viele Frauen möchten gerade am Anfang ihrer Beziehung möglichst viel Zeit mit ihrem Partner verbringen, weshalb sie teilweise komplett auf ihre weiteren sozialen Kontakte vergessen. Dies ist zwar anfangs noch verständlich, sollte aber keinesfalls zu einem Dauerzustand werden! Sollte das Liebesglück nämlich doch nicht ewig währen, stehst du am Ende ganz alleine da.

6. Deinen Look verändern

Häufig möchte man seinem Partner gefallen und nimmt dafür auch einiges in Kauf! Sei es dir die Haare zu färben, oder gar deinen Kleidungsstil komplett zu verstellen…das lohnt sich einfach nicht! Er sollte dich so lieben, wie du bist und außerdem wirst du auf die Dauer so nicht glücklich.