Diese Handy-Besitzer bekommen ein riesiges Android-Update!

Samsungs beliebte Budget-Smartphones bekommen ein großes Update: Android 15 und One UI 7 rollen jetzt für die Galaxy A15 und A16 Modelle aus – zunächst in Südkorea, bald auch bei uns.

Samsung hat mit der Verteilung des Android 15-Updates für seine Einsteiger-Smartphones Galaxy A15 und A16 begonnen. Die neue Software bringt neben dem aktuellen Betriebssystem auch die überarbeitete Benutzeroberfläche One UI 7 auf die Geräte. Für das Galaxy A15 wird die Aktualisierung unter der Versionsnummer BYD5 bereitgestellt, während das Galaxy A16 die Version BYE2 erhält. Wie bei Samsung üblich, startet die Verteilung zunächst in Südkorea, bevor sie in den kommenden Wochen auch Europa und damit Österreich erreicht. Nach Informationen der Samsung-Fachplattform SamMobile ist mit einer zügigen internationalen Verbreitung zu rechnen. Nutzer sollten regelmäßig in den Einstellungen unter „Software-Update“ prüfen, ob die neue Version bereits verfügbar ist.

Funktionsumfang reduziert

Im Vergleich zu den Premium-Modellen wie der Galaxy S-Serie erhalten die preisgünstigeren A-Modelle eine funktional reduzierte Version des Updates. Während bestimmte KI-Funktionen den teureren Geräten vorbehalten bleiben, profitieren auch die Einsteigermodelle von zahlreichen Verbesserungen: Die Benutzeroberfläche wurde umfassend modernisiert, die Systemperformance optimiert, neue Icons eingeführt und die Menüstruktur übersichtlicher gestaltet. Zusätzlich sorgen Optimierungen beim Energiemanagement für eine verlängerte Akkulaufzeit. Diese Anpassungen verbessern die Nutzererfahrung im Alltag spürbar, auch wenn nicht alle Neuerungen der Flaggschiff-Modelle implementiert wurden.

Beliebte Einsteigermodelle

Die Galaxy A15 und A16 Smartphones zählen zu den erfolgreichsten Modellen in ihrer Preisklasse. Sie sind besonders bei Diskontern wie Aldi und Lidl regelmäßig als Sonderangebote erhältlich und sprechen preisbewusste Kunden an, die ein verlässliches Smartphone suchen. Ein besonderer Vorteil des Galaxy A16 liegt in Samsungs Versprechen, sechs Jahre lang Software-Updates bereitzustellen. Dies garantiert Käufern langfristige Unterstützung mit neuen Funktionen und Verbesserungen, ohne dass ein Gerätewechsel erforderlich wird.

