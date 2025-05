Austrian Airlines: Das ändert sich jetzt für Fluggäste

Über den Wolken wird jetzt mit Expertise eingeschenkt: Austrian Airlines bildet Flugbegleiter zu Weinspezialisten aus und hebt damit das Flugerlebnis in der Business Class auf ein neues Niveau.

Mehr als 100 speziell geschulte „Austrian Wine Experts“ bereichern ab sofort das Flugerlebnis in der Business Class von Austrian Airlines. Die Flugbegleiter erhielten ihre Zertifizierung durch eine Kooperation zwischen der Fluglinie und der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM). Passagiere der Business Class profitieren künftig von fundierter Beratung zu österreichischen Weinen. Das Unternehmen plant, bis 2026 auf jedem Langstreckenflug mindestens einen dieser Weinspezialisten einzusetzen.

Die zertifizierten Weinexperten kommen sowohl auf Kurz- als auch auf Langstreckenverbindungen zum Einsatz. Ihre Zahl soll in den kommenden zwei Jahren auf etwa 250 anwachsen, um auf sämtlichen Langstreckenflügen eine qualifizierte Weinberatung für Business-Class-Gäste zu gewährleisten. Erkennbar sind die Spezialisten an einem besonderen Anstecker in Form einer Weinflaschen-Banderole, der an der charakteristischen roten Uniform befestigt wird. Zusätzlich erhalten alle Absolventen ein spezielles Namensschild mit der Kennzeichnung als „Austrian Wine Expert“.

Die Zusammenarbeit zwischen der ÖWM und Austrian Airlines besteht bereits seit vielen Jahren. 2024 markiert einen Meilenstein dieser Partnerschaft: Über 100 Kabinenmitarbeiter wurden zu Austrian Wine Experts ausgebildet.

Umfassende Weinausbildung

In einem mehrtägigen Lehrgang der ÖWM erweiterten die Teilnehmer ihre Weinkenntnisse, um den Fluggästen die Besonderheiten, Qualität und Charakteristika österreichischer Weine näherbringen zu können. Das Ausbildungsprogramm umfasste drei Module: Weinwissen, Sensorik & Verkostung sowie Service & Kommunikation. Die Flugbegleiter erlernten dabei umfassende Kenntnisse – von Anbauregionen und Weinkategorien bis hin zu Speisenkombinationen und professioneller Weinberatung.

„Mit den Austrian Wine Experts heben wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit Austrian Airlines auf ein neues Niveau“, erklärt ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke. „Die österreichische Weinkultur ist weltweit einzigartig und ein unverzichtbarer Teil unserer Identität. Die Austrian Wine Experts werden einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Gäste von Austrian Airlines aus aller Welt unsere ausgezeichneten Weine bereits im Flugzeug kennenlernen!“

Kontinuierliche Weiterbildung

„Wir sind sehr stolz, dass bereits mehr als 100 Mitglieder unserer Cabin Crews zu Austrian Wine Experts ausgebildet wurden“, betont Austrian Airlines CEO Annette Mann. „Mit dieser neuen Facette unserer unverwechselbaren Servicequalität wecken wir bei internationalen Gästen an Bord die Lust, die kulinarischen Schätze Österreichs zu entdecken. Gleichzeitig bringen die Austrian Wine Experts für alle Österreicherinnen und Österreicher ein Stück Heimat und gelebte Tradition in die Welt hinaus.“

Die Weiterbildung der Flugbegleiter endet nicht mit der Zertifizierung. Als Teil der Wine Expert Community werden sie von österreichischen Weinbaugebieten zu Fortbildungen eingeladen und erhalten Zugang zu Weinverkostungen in Österreich.

Diese kontinuierliche Weiterbildung stellt sicher, dass die Austrian Wine Experts stets über aktuelle Entwicklungen in der Weinbranche informiert sind und dieses Wissen an die Fluggäste weitergeben können.