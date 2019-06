Diese Insel will Uhrzeiten abschaffen!

Teile diesen Beitrag:







Auf der nordnorwegischen Insel Sommaroy ist es derzeit immer hell, weshalb die Bewohner Uhrzeiten komplett abschaffen wollen.

Zwischen 18. Mai und 26. Juli geht auf Sommaroy die Sonne nie unter. In diesen 69 Tagen machen die Einheimischen die Nacht wortwörtlich zum Tag. So erlebt man es, dass mitten in der „Nacht“ Kinder Fußball spielen oder Menschen ihre Blumen gießen. „Es ist immer hell, und wir leben entsprechend“, so Inselbewohner Kjell Ove Hveding gegenüber CNN.

Die Insulaner wollen jedoch nicht nur die Uhr abschaffen, der ganze Ort soll zur ersten zeitfreien Zone weltweit werden. Auch Öffnungszeiten und Stundenpläne sollen gestrichen werden, da sie ebenfalls zu zeitlichen Einschränkungen führen.

Kürzlich erst starteten die offizielle Petition und Diskussionen zu praktischen und gesetzlichen Folgen der „Abschaffung der Zeit“.

Die Einheimischen freuen sich über die neue Regelung und hängen am Gelände der Brücke die Sommaroy mit dem Festland verbindet, Armbanduhren statt Liebesschlösser auf.