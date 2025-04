Diese Supermarktkette digitalisiert das Pfandsystem: Kein Bon mehr!

Österreich revolutioniert das Pfandsystem: Spar führt als erster Händler digitale Pfandbons ein. Eine App macht Rückgaben nun einfacher und umweltfreundlicher.

Seit Januar wird in Österreich ein neues Pfandsystem für Einwegverpackungen angewendet, das bis Mitte März zur Rückgabe von über zwölf Millionen Flaschen und Dosen geführt hat. Diese Rückgaben gingen mit der Ausstellung von Millionen gedruckter Pfandbons einher.

⇢ FPÖ fordert: 12-Jährige sollen strafmündig werden!



Spar setzt nun als erster Händler in Österreich auf eine digitale Lösung: Der digitale Pfandbon kann ab sofort über die Spar-App genutzt werden, was die Rückgabe einfacher und umweltfreundlicher gestaltet. „Mit dem digitalen Pfandbon bieten wir unseren Kund:innen eine innovative und umweltfreundliche Lösung, die den Alltag erleichtert und gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet“, erklärt Markus Kaser, Vorstandsmitglied bei Spar.

Digitale Pfandlösung

An allen Spar- und Interspar-Standorten, die mit TOMRA-Automaten ausgestattet sind, lässt sich der digitale Pfandbon erstellen. Der Wert des Pfandbons wird direkt in die App übertragen und beim nächsten Einkauf automatisch an der Kasse verrechnet. Eine Animation bestätigt den erfolgreichen Abschluss des Vorgangs. Voraussetzung für die Nutzung ist die Installation der neuesten Version der Spar-App.

Die Entwicklung dieses Features erfolgte durch die interne IT-Einheit SPAR ICS, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Datensicherheit gelegt wurde. „Der sorgsame Umgang mit persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Wir sammeln keine persönlichen Informationen über unsere Kundinnen und Kunden“, betont Kaser. Zudem ist die digitale Lösung pseudonymisiert, sodass keine Anmeldung in der App erforderlich ist.