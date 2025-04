Erneuter Crash auf A2: Zwei Frauen bei Unfall tödlich verunglückt

In den frühen Morgenstunden des 4. April 2025 kam es auf der Südautobahn A2 in Kärnten zu einem tragischen Unfall, der die Region erschütterte. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Freitag, als ein PKW, gesteuert von einer 31-jährigen Frau aus Klagenfurt, gegen 03:20 Uhr in der Nähe des Autobahnrastplatzes Grafenstein-Nord von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte daraufhin gegen einen Aufpralldämpfer, der sich rechts neben der Straße befand, während das Fahrzeug in Richtung Italien unterwegs war.

Unfallopfer und Bergungsarbeiten

Neben der Fahrerin befand sich eine weitere 31-jährige Frau aus Klagenfurt auf dem Beifahrersitz. Beide Frauen erlitten bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarben.

Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle wurden von den Feuerwehren aus Grafenstein, Ebenthal und Poggersdorf durchgeführt. Insgesamt waren 39 Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Die genaue Ursache des Unfalls bleibt weiterhin ungeklärt, und die polizeilichen Ermittlungen sind noch im Gange.