Horror-Crash auf der A2: Vier Tote bei Kleinbus-Unfall mit Lkw

Ein schwerer Unfall auf der A2 bei Wien fordert mehrere Todesopfer. Die Autobahn ist gesperrt, Rettungskräfte sind im Großeinsatz.

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag auf der A2 in Richtung Wien, bei Kilometer 60. Ein Kleinbus kollidierte mit einem Lastwagen, was laut ORF-Berichten mehrere Todesopfer und Schwerverletzte zur Folge hatte. Aufgrund des Unfalls wurde die Autobahn vollständig gesperrt, und der Verkehr wird umgeleitet.

⇢ Horror-Crash auf A1: Fahrer stirbt am Unfallort

Rettungseinsatz

Die Rettungsorganisation Notruf Niederösterreich hat umfangreiche Einsatzkräfte mobilisiert. Vor Ort sind drei Notarztteams, vier Rettungsfahrzeuge und zwei Notarzthubschrauber im Einsatz. Stefan Spielbichler, der Sprecher von Notruf Niederösterreich, bestätigte dem ORF Niederösterreich, dass weitere Rettungsteams unterwegs sind und mehrere Menschen bei dem Unfall ums Leben gekommen sind.

Die Situation ist derzeit noch chaotisch, da die Rettungskräfte bereits vor Ort einen Großeinsatz leisten. Zahlreiche Einheiten des Roten Kreuzes und des Samariterbundes arbeiten an der Unfallstelle, während die Feuerwehr mit der Bergung der Schwerverletzten aus den Fahrzeugtrümmern beschäftigt ist. Mindestens vier Personen wurden schwer verletzt, aber die genaue Zahl der Todesopfer bleibt ungewiss.

⇢ Crash in Donaustadt: Drei Autos kollidieren

Sicher ist jedoch, dass die A2 für mindestens zwei Stunden gesperrt bleibt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führt.