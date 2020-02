Dieses österreichische Bundesland hat besonders glückliche Bewohner!

Alleinerziehende sind die am häufigsten von Armut betroffene Gruppe in Österreich. Von ungefähr 180.000 Alleinerzieherenden sind rund 94 Prozent Frauen, davon wiederum 40 Prozent armuts- und ausgrenzungsgefährdet.

Aus diesem Grund organisieren die Grünen Frauen Wien sowie die Grüne Bildungswerkstatt Wien die erste Informations- und Beratungsmesse für Alleinerziehende.

Bei der ersten Messe für Alleinerziehende finden Frauen und Männer, die primär alleine für ihre Kinder zuständig sind, zielgruppenspezifische Beratung und Information an einem Tag und einem Ort. Die Betroffenen können sich bei dieser Veranstaltung in kurzer Zeit punktgenaue Angebote abholen. Diverse Organisationen bieten persönliche Beratungsgespräche an und treten in den Dialog mit den Interessierten. Eine breite Palette von Vernetzungsmöglichkeiten für Alleinerziehende und Workshops zu unterschiedlichen Themen sowie eine Podiumsdiskussion über Armutsbekämpfung erwarten Sie an diesem Tag ebenso.