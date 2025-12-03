Digitale Revolution: So einfach werden Reisepass-Anträge!

Österreich startet eine Verwaltungsrevolution: Mit 114 Maßnahmen will die Regierung Bürokratie abbauen und besonders Auslandsösterreichern das Leben erleichtern.

Die österreichische Bundesregierung hat ein beispielloses Entbürokratisierungsprogramm vorgestellt, das mit 114 Einzelmaßnahmen die Verwaltungslandschaft grundlegend verändern soll. Das umfangreiche Reformpaket zielt darauf ab, Unternehmen finanziell zu entlasten, Behördengänge für Bürger zu vereinfachen und die öffentliche Verwaltung effizienter zu gestalten.

Ein zentrales Element dieser Initiative ist die konsequente Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, wobei die Regierung besonderen Wert auf bürgernahe Lösungen legt. Behördenkontakte sollen künftig deutlich unkomplizierter und zeitsparender ablaufen.

Besonders profitieren werden die rund 600.000 im Ausland lebenden Österreicherinnen und Österreicher vom Ausbau des “Digitalen Konsulats”. Diese Plattform soll konsularische Dienstleistungen revolutionieren, indem sie etwa die Beantragung von Reisepässen vollständig in den digitalen Raum verlagert.

Das bisherige Verfahren, das persönliches Erscheinen, Vorlage von Originaldokumenten und manuelle Bearbeitung erfordert, wird durch ein elektronisches System ersetzt.

Digitale Passanträge

Ein wesentlicher Fortschritt besteht darin, dass bei Passanträgen die wiederholte Vorlage von Originaldokumenten entfällt, sofern diese bereits digital erfasst wurden. Die Umstellung von papierbasierten Formularen auf Online-Anträge soll die Bearbeitungszeit erheblich verkürzen, ohne dabei Kompromisse beim Datenschutz einzugehen.

Bemerkenswert ist zudem, dass diese Modernisierung haushaltsneutral umgesetzt werden soll.

Sichere Infrastruktur

Nach Angaben der Bundesregierung steht die Schaffung einer einheitlichen, sicheren und datenschutzkonformen digitalen Infrastruktur im Mittelpunkt der Reform. Die bestehenden konsularischen Abläufe sollen durchgängig optimiert und digitalisiert werden, ohne zusätzliche Belastungen für den Staatshaushalt zu verursachen. Das erklärte Ziel ist, den Bürgern qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten, die gleichzeitig schnell und effizient erbracht werden können.

Insbesondere die Passbeantragung an österreichischen Auslandsvertretungen soll deutlich vereinfacht werden.