Doppel-Mord in Wiener Hotel: Mann bringt zwei Arbeitskollegen um

In einem Wiener Vier-Sterne-Hotel in der Althanstraße am Alsergrund hat sich vergangene Woche ein erschütterndes Verbrechen ereignet. Ein 33-jähriger Mitarbeiter einer Wiener Baufirma, ein tschechischer Staatsbürger, wird beschuldigt, zwei seiner Kollegen brutal ermordet zu haben.

Ein weiterer Kollege fand den 29-jährigen Pavol O. tot in einem Hotelzimmer. Wodurch der Vorfall bekannt wurde. Der Verdächtige soll den jungen Mann mit einem Sessel erschlagen haben. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie der Verdächtige in das Zimmer des Opfers eindringt.

Die Polizei verhaftete den mutmaßlichen Täter noch am selben Tag in Tschechien, wo er offenbar hinzuflüchten versuchte. Die tschechischen Behörden handelten schnell und kooperierten mit den österreichischen Ermittlern.

Geständnis offenbart weiteren Mord

Bereits kurz nach seiner Verhaftung legte der 33-Jährige ein schockierendes Geständnis ab. Er gab zu, neben Pavol O. noch einen zweiten Kollegen im selben Hotel getötet zu haben. Zunächst ging man von einem Suizid aus, als man einen Mann fand, der aus einem Fenster des Hotels gefallen war. Dies stellte sich jedoch als Fehlannahme heraus.

Opfer aus dem Fenster gestoßen

Der Täter tötete das erste Opfer, einen 44-jährigen Kollegen, bereits am 16. Juli. Der Tatverdächtige soll ihn bewusstlos geschlagen und anschließend aus dem vierten Stock des Hotels geworfen haben.

Die Wiener Polizei und tschechische Behörden arbeiten intensiv zusammen, um sämtliche Hintergründe und Motivationen der Tat aufzuklären. Die Ermittlungen dauern an.

