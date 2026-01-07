Drama in Floridsdorf: Frau stirbt in Flammeninferno – Retter machtlos

Dichter schwarzer Rauch, ein verzweifelter Notruf und ein tragisches Ende – in einer Floridsdorfer Wohnanlage hinterließ ein Feuer eine tödliche Spur.

In einer Wohnanlage in der Skraupstraße in Wien-Floridsdorf kam es am Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Zwischenfall. Ein Bewohner bemerkte Brandgeruch und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Bei deren Eintreffen gegen 16 Uhr quoll bereits dichter schwarzer Rauch aus der Eingangstür einer Wohnung im zweiten Stockwerk des mehrstöckigen Gebäudes.

Die Feuerwehrleute rückten mit Atemschutzausrüstung und einer Löschleitung über das Treppenhaus vor, um den Brand zu bekämpfen. Bei der anschließenden Durchsuchung der verrauchten Räumlichkeiten stießen sie auf eine leblose Frau. Für sie kam jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch am Einsatzort.

⇢ Mitternachts-Drama in Wien: Flammen schießen aus Fenstern



Ungeklärte Umstände

Weder ihre Identität noch die genaue Brandursache konnten bislang geklärt werden. Das stark verrauchte Stiegenhaus wurde mittels Hochleistungsventilatoren belüftet.

Die Berufsrettung Wien war mit ihrer Sonder-Einsatz-Gruppe vor Ort und betreute insgesamt neun Personen.