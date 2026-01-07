Kälte-Alarm: Selbst Wien versinkt im Frost

Eisige Rekorde im ganzen Land: Während Tirol mit bis zu minus 24,5 Grad zum Kältepol Österreichs wird, bleibt kein Bundesland von der winterlichen Extremlage verschont.

Österreich verharrt weiterhin im eisigen Griff des Winters. Für große Teile des Westens sowie Gebiete in Oberösterreich, Kärnten, der Steiermark und Niederösterreich gilt nach wie vor eine Kältewarnung. Besonders der Westen des Landes kämpft mit frostigen Temperaturen – Tirol entwickelte sich in der vergangenen Nacht erneut zum Kältepol der Republik.

Die tiefsten Temperaturen wurden auf dem 3437 Meter hohen Brunnenkogel mit minus 24,5 Grad registriert. Am Pitztaler Gletscher sank das Thermometer auf minus 22,8 Grad. Doch nicht nur die Bergregionen sind betroffen – auch in den Tälern herrschen extreme Minusgrade. In der Tiroler Gemeinde Schmirn wurden am Mittwochmorgen minus 20 Grad gemessen, während Seefeld mit minus 19,5 Grad nur knapp dahinter lag.

⇢ Kältester Ort Österreichs: Hier herrschen fast minus 26 Grad!



Tiroler Kältepol

Auch andere Orte Tirols verzeichneten beachtliche Kältewerte: In Kössen im Bezirk Kitzbühel fiel das Thermometer auf minus 16,7 Grad, in Haiming im Oberland auf minus 16 Grad. Die eisigen Temperaturen beschränkten sich jedoch nicht nur auf Tirol, wie Geosphere Austria am Mittwochvormittag mitteilte. Der Sonnblick in Salzburg meldete nächtliche Temperaturen von minus 22,2 Grad, die Valluga in Vorarlberg minus 21,1 Grad.

⇢ Kälteschock lähmt Europa: 850 Kilometer Stau und Flughafen-Chaos



Bundesweite Frostwerte

Die Messstation am oberösterreichischen Dachstein verzeichnete minus 19,5 Grad, während auf der Villacher Alpe in Kärnten minus 14,9 Grad gemessen wurden. Auf der niederösterreichischen Rax sank das Thermometer auf minus 13,1 Grad, in Bad Aussee in der Steiermark auf minus 11,2 Grad. Selbst die Bundeshauptstadt blieb von der Kältewelle nicht verschont: In Wien-Stammersdorf wurden minus 4,1 Grad gemessen.

Den vergleichsweise mildesten Wert in Österreich verzeichnete Podersdorf am Neusiedler See im Burgenland mit minus 2,8 Grad.