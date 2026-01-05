Kältester Ort Österreichs: Hier herrschen fast minus 26 Grad!

Minus 25 Grad in Gugu, Liebenau – Österreich friert in der bisher kältesten Winterperiode. Die extreme Kälte stellt Menschen, Fahrzeuge und besonders Obdachlose vor ernste Herausforderungen.

Österreich verzeichnet aktuell die bisher kälteste Periode dieses Winters. In der Ortschaft Gugu in Liebenau im Unteren Mühlviertel wurden Temperaturen von minus 25 Grad gemessen. Damit bestätigt der Ort seinen Ruf als kältester Punkt Oberösterreichs. Den historischen Tiefsttemperaturrekord hält jedoch Aspach im Bezirk Braunau mit minus 33,2 Grad Celsius aus dem Jänner 1985. Die Geosphere Austria hat für den Westen des Landes eine Kältewarnung herausgegeben und prognostiziert, dass die aktuelle Wetterlage bis zum 7. oder 8. Jänner anhalten wird.

Auswirkungen der Kältewelle

Die extreme Kälte beeinträchtigt derzeit das tägliche Leben in ganz Österreich erheblich. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren haben Startschwierigkeiten, während Elektroautos mit deutlich reduzierter Reichweite zu kämpfen haben. Auch gesundheitliche Auswirkungen sind spürbar. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass in Europa nach wie vor mehr Menschen an den Folgen von Kälte als an Hitze sterben. Die erhöhte Sterblichkeit bei niedrigen Temperaturen umfasst dabei nicht nur Erfrierungstode, sondern tritt bereits bei Temperaturen auf, die unter dem Idealbereich von etwa 20 Grad Celsius liegen.

Mit sinkenden Temperaturen nehmen Atemwegserkrankungen zu und die Immunabwehr der Bevölkerung schwächt sich durchschnittlich ab. Besonders gefährdet sind Menschen ohne festen Wohnsitz, für die die nächtlichen Minustemperaturen lebensbedrohlich sein können.

Hilfsangebote aktiviert

Als Reaktion auf die Kältewelle wurden in vielen Städten Kältetelefone eingerichtet – so auch in Linz. Über diese Notfallnummer können Bürger melden, wenn sie obdachlose Personen sehen, die möglicherweise Hilfe benötigen.

Da das Linzer Kältetelefon nicht durchgehend besetzt ist, wird empfohlen, in dringenden Fällen direkt Polizei oder Rettungsdienst zu verständigen.