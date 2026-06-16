Dreiste Einbrecher rammen Juwelier mit Schulbus

Ein Schulbus als Einbruchswerkzeug – in Vorchdorf endete eine dreiste Aktion in einer Sackgasse.

In der Nacht hat sich in Vorchdorf ein spektakulärer Einbruchsversuch ereignet: Unbekannte Täter steuerten einen Schulbus gezielt in die Schaufensterscheibe eines Juwelier- und Uhrmachergeschäfts.

Die Polizei rückte in den frühen Morgenstunden mit einem starken Aufgebot in die oberösterreichische Gemeinde aus, um die Lage zu sondieren und erste Ermittlungsschritte einzuleiten.

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Flucht in Sackgasse

Das Geschäft erlitt erhebliche Schäden – die Auslage wurde vollständig zerstört. Die Feuerwehr musste anrücken, um die beschädigte Front zu sichern und Teile davon abzubauen.

Nach der Tat flüchteten die Täter mit dem Fahrzeug, gerieten jedoch in eine Sackgasse, aus der es kein Entkommen gab.

Der zurückgelassene Bus wurde von den Behörden aufgefunden und sichergestellt.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei laufen, bislang wurde keine Festnahme bekannt.