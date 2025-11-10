Durchbruch bei Eisenmangel: Zürcher Forscher revolutionieren Therapie

Wissenschaftler aus Zürich haben ein innovatives Mittel zur Bekämpfung von Eisenmangel entwickelt, das in klinischen Tests überzeugende Resultate lieferte. Wie die ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule) zu Wochenbeginn bekannt gab, wurden für das Präparat bereits Patente in Europa und den USA gesichert. Die neuartige Formulierung kombiniert Haferproteinfasern mit Eisen-Nanopartikeln und steigert dadurch die Eisenverwertung im Organismus erheblich.

Die ersten klinischen Untersuchungen, publiziert im Fachjournal „Nature Food“, belegen eine rund 1,7-fach bessere Verwertung des gebundenen Eisens im Vergleich zu Eisensulfat – dem derzeit meistverwendeten Wirkstoff in Nahrungsergänzungsmitteln.

Klinische Ergebnisse

Die Untersuchung wurde mit 52 an Eisenmangelanämie leidenden Frauen zwischen 18 und 45 Jahren in Thailand durchgeführt. Die Forschenden stellten fest, dass die Eisenaufnahme besonders effektiv ist, wenn das Pulver in Wasser aufgelöst wird.

Da das Produkt ausschließlich pflanzliche Proteine enthält, eignet es sich laut ETH auch hervorragend für Menschen mit vegetarischer oder veganer Lebensweise, die häufiger unter Eisenmangel leiden.

Globales Problem

Etwa zwei Milliarden Menschen weltweit kämpfen mit Eisenmangel. Ein besonderes Risiko tragen Frauen im gebärfähigen Alter, deren Eisenbedarf unter anderem durch die monatlichen Blutverluste während der Menstruation erhöht ist.

Die Symptome eines Eisenmangels reichen von Erschöpfung und Konzentrationsproblemen bis zu erhöhter Infektionsanfälligkeit, in schweren Fällen kann sogar Anämie entstehen. Obwohl zahlreiche eisenhaltige Nahrungsergänzungsmittel verfügbar sind, kann der Körper das darin enthaltene Eisen häufig nur unzureichend aufnehmen.

Bei schwerwiegendem Eisenmangel bieten daher bislang nur Eiseninfusionen eine schnelle Lösung.