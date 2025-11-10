Balkan Powerfrauen begeistern mit Literaturabend & Weihnachtsbasar

Wien im Zeichen der Feiertage: Literaturabend und Weihnachtsbasar der Balkan Powerfrauen Österreich begeisterten Besucherinnen und Besucher.

Am Sonntag, dem 9. November 2025, verwandelte sich die Stromstraße 14–16A in Wien in einen Ort voller Kreativität, Kunst und festlicher Stimmung. Der Verein Balkan Powerfrauen Österreich – Verein für Integration, Kultur und Recht lud zu einem ganz besonderen Event ein: dem „Literaturabend & Weihnachtsbasar“.

Literaturabend

Von 16 bis 17:30 Uhr konnten die Gäste in entspannter Atmosphäre Poesie, Geschichten und inspirierende Beiträge weiblicher Stimmen genießen. Die Lesungen boten einen eindrucksvollen Einblick in die Kraft von Gemeinschaft und Kreativität und sorgten für ein intensives kulturelles Erlebnis.

Weihnachtsbasar

Im Anschluss öffnete der stimmungsvolle Weihnachtsbasar seine Türen. Besucherinnen und Besucher konnten handgefertigte Geschenke, Dekorationen und kleine Aufmerksamkeiten entdecken – liebevoll gestaltet von den Mitgliedern des Vereins. Die angebotenen Produkte spiegelten nicht nur die Kreativität der Frauen wider, sondern luden auch zum Stöbern und Festtags-Shopping ein.

Ein besonderes Erlebnis

Der Nachmittag bot eine gelungene Kombination aus Kultur, Kunst und festlicher Vorfreude. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, die Arbeit der Balkan Powerfrauen Österreich kennenzulernen und die besondere Atmosphäre eines kreativen Adventsnachmittags im Herzen Wiens zu genießen.