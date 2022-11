Ehepaar aus Serbien kommt bei Verkehrsunfall ums Leben (VIDEO)

In einem schweren Verkehrsunfall, der sich in der Stadt Park Ridge im US-Bundesstaat Illinois ereignete, sind die aus Serbien stammenden Eheleute Miloje und Milena Markovic ums Leben gekommen. Ihr Fahrzeug traf am Dienstagvormittag mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus.

Die Polizei von Chicago teilte mit, dass es sich bei den Verunglückten um ein in Niles ansässiges Ehepaar mit serbischen Wurzeln handelt.

Das Ehepaar war in einem Wagen der Marke Honda, Baujahr 2007, auf der Cumberland Avenue in Richtung Süden unterwegs. Gegen 11 Uhr Ortszeit sei das Fahrzeug über eine Kreuzung gerast und danach in ein Haus gekracht, heißt es in der Mitteilung der Polizei von Park Ridge.

Auf den Fotos und Videoaufnahmen vom Unfallort ist deutlich zu sehen, wie das Fahrzeug buchstäblich durch die Hausmauer gepresst wurde. Die beiden Insassen waren auf der Stelle tot.

